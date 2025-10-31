Imortalidade é tema da exposição Spectral, em cartaz na deCurators

Com obras que tratam de memória, assombrações, arquivos e imortalidade, a exposição Spectral, organizada pelo deCurators, espaço de pesquisa voltado para o exercício da curadoria, permanece aberta ao público até 20 de dezembro, na Asa Norte. O projeto é iniciativa das artistas Gisel Carriconde e Shajara Bensusan, com entrada gratuita.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Corona Luau MTV homenageia Cássia Eller com Nando Reis e convidados

Os trabalhos em exibição são de Amante da Heresia, Andrea Campos de Sá, Átila Regiani, Fernanda Azou, Lain Mott, Juliana Freire, Raquel Nava, Ruth Sousa, Shajara Bensusan, Simone Reis e Walter Menon, todos artistas do Distrito Federal.

“Trata-se de um ciclo sobre a arte, sua permanência e seus retornos em relação a inquietações acerca da vida, da morte e de como elas são imbricadas de modo que é impossível falar de uma sem falar de outra”, diz Gisel Carriconde.

Leia também: Filmes de terror que conquistaram o Oscar e mudaram a história de Hollywood

Nos últimos anos, as curadoras observam que essas temáticas aparecem nas diferentes linguagens artísticas. “Pensar a imortalidade fora de um âmbito apenas religioso ou apenas tecnológico tem sido um dos motes das chamadas viradas espectrais na produção de literatura, cinema, filosofia e artes plásticas”, acrescenta Shajara Bensusan.

Leia também: Trump entra na guerra dos consoles vestido como Master Chief

Criado em 2014, o deCurators serve como laboratório para curadorias que funcionam em ciclos. Nesta sexta-feira (31/10), haverá apresentações musicais de Brida Abajur e Pralade, que integram a proposta artística da exposição Spectral.





Serviço

Spectral

Exposição de Amante da Heresia, Andrea Campos de Sá, Átila Regiani, Fernanda Azou, Lain Mott, Juliana Freire, Raquel Nava, Ruth Sousa, Shajara Bensusan, Simone Reis e Walter Menon. Visitação até 20 de dezembro, na galeria DeCurators (CLN 412 bloco C lojas 12 e 22). Entrada gratuita. Para visitar, é preciso realizar agendamento pelo e-mail contato@decurators.org

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel