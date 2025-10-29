Cantor faz cirurgia nas cordas vocais e dá uma pausa na carreira - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O cantor Vitinho anunciou uma pausa temporária na carreira após realizar uma cirurgia nas cordas vocais. Em um comunicado nas redes sociais, ele explicou que a decisão foi tomada para preservar sua saúde vocal e garantir a continuidade de sua trajetória artística.

O artista, conhecido por sucessos como "Deixa Eu Te Tocar" e "Sobrenome", ressaltou a importância de cuidar da voz, instrumento essencial para sua profissão. Ele agradeceu aos fãs pelo apoio e compreensão durante esse período de recuperação.

Vitinho informou que está seguindo as orientações médicas e realizando sessões de fonoaudiologia para acelerar sua recuperação. Ele afirmou estar ansioso para retornar aos palcos e retomar sua agenda de shows assim que for liberado pelos profissionais de saúde.

Enquanto isso, o cantor continua trabalhando em novos projetos musicais e promete novidades para seus fãs em breve. Ele agradeceu novamente pelo carinho e apoio recebidos e pediu para que todos fiquem atentos às atualizações em suas redes sociais.

