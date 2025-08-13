João Gomes faz cirurgia invasiva e expõe intimidade com a esposa - (crédito: Reprodução/Instagram)

João Gomes precisou passar por uma cirurgia na última terça-feira (12), mas quem roubou a cena mesmo foi a esposa, Ary Mirelle.

O cantor contou aos seguidores que removeu o freio lingual, por recomendação do fonoaudiólogo, e compartilhou a reação bem-humorada da influenciadora.

Ao saber da novidade, Ary enviou uma mensagem sugestiva ao marido: "Se antes já era bom, imagine agora". João, claro, não deixou passar batido. “Vou lhe expor”, brincou ele antes de publicar o print nos stories, acrescentando: “Ela tá dando ousadia”.

Proposta inusitada

Recentemente, o intérprete de "Coração de Vaqueiro" contou que recusou uma proposta de permuta para realizar harmonização facial.

"Me perdoem a falta de modernidade, mas o cara chegou todo educado: ‘E aí, João, bora fechar uma parceria de harmonização facial?’”, relatou ele, surpreso. Em tom de piada, emendou: “Ele tá querendo dizer que minha cara tá sem harmonia? Vá se lascar, sou bonitão [risos]”.



