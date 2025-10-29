João Gomes fica chocado com tiroteios no Rio: "Bizarro, velho"

João Gomes está no Rio de Janeiro para cumprir agenda de trabalho - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O cantor e compositor nordestino João Gomes, de 23 anos, contou nos stories de sua rede social, na noite da última terça-feira (28/10), que levou um susto no Rio de Janeiro durante uma megaoperação da polícia contra o crime organizado. “Bizarro, velho. Eu saí no carro e veio uma moto. Tipo assim, a gente não entendeu por que o pessoal estava pedindo para voltar para o local da locação. Mas disseram que esses caras começaram a atirar do nada”, contou.

Ele explicou ainda que a equipe precisou retornar para o local de locação por questões de segurança, e ao passar pelas vias mais movimentadas da cidade, estavam desertas. “E a gente, quando pegou as avenidas aqui, as rodovias... desertas, meu irmão. Que negócio doido, velho! Que bizarro, que loucura.”

O artista está no Rio de Janeiro cumprindo agenda de trabalho. No domingo (26/10), ele realizou um show gratuito na Lapa que reuniu mais de 50 mil pessoas.

Megaoperação

A Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro realizaram, na terça-feira (28/10), uma megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade. O objetivo da ação foi conter o avanço territorial de facções como o Comando Vermelho e prender lideranças criminosas.

Segundo informações oficias do governo do estado, 64 pessoas morreram, entre elas quatro policiais. Mas mais de 50 corpos, que não aparecem nos balanços oficiais, foram levados por moradores para uma praça na Zona Norte do Rio de Janeiro.