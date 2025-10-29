Bruna Biancardi bate boca com seguidor após ser acusada de usar Photoshop - (crédito: Reprodução/Instagram (@brunabiancardi))

Bruna Biancardi protagonizou uma troca de farpas nas redes sociais nesta terça-feira (28), após criticar a edição excessiva de uma foto sua publicada por um perfil no Instagram.

O clique em questão foi registrado durante sua participação em um desfile de grife em São Paulo, realizado na noite anterior, e teria passado por alterações que incomodaram a influenciadora.

“Caraca, vocês mexeram tanto na minha foto que apagaram até meu brinco”, reclamou Bruna nos comentários da publicação. A observação, no entanto, gerou reações imediatas. Uma internauta rebateu a crítica afirmando que a própria modelo costuma publicar imagens com retoques.

“Bruna, você é linda. Mas exagera no Photoshop e sabe disso. É só dar um zoom na foto do seu perfil, que o seu brinco também desaparece. Você é linda e não precisa exagerar nos filtros”, escreveu a seguidora. A resposta de Bruna veio em tom direto.

“Já que você está com tempo, coloca uma foto ao lado da outra e compare. Até o vestido está diferente. A minha foto tem tratamento de luz e cor. Photoshop não tem, mas se eu quisesse colocar também, não teria problema nenhum. Só acho errado mudarem a foto que eu postei e que um fotógrafo tirou”, disparou.