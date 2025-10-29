Jorge Aragão celebra 50 anos de carreira com show gratuito

Celebrando cinco décadas de história, Jorge Aragão convida todos os públicos a revisitar clássicos de sua trajetória como Vou festejar e Malandro, em sua nova turnê gratuita Jorge Aragão 50 Anos de Poesia. O cantor e compositor carioca se apresenta em Brasília no dia 6 de novembro, no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com ingressos gratuitos.

O projeto inédito idealizado pela filha do cantor, Tânia Aragão, conta com shows, oficinas de instrumentos musicais, palestras sobre capacitação profissional no ramo da música e uma exposição que leva o público a conhecer mais sobre a vida e a carreira do artista por meio de paineis expositivos com fotos e exibições de audiovisuais.

A iniciativa é gratuitae convida segmentos da sociedade que nem sempre têm acesso a shows em grandes teatros a participarem. O show conta com a participação de Raphael Logam, que interpreta um papel de narrador e testemunha ocular da história contracenando com o cantor e pontuando momentos importantes de sua trajetória, trazendo mais emoção ao espetáculo.

A turnê passa por mais de 10 cidades brasileiras e será registrada em vídeo para ser transformada em um documentário, produzido pelo filmmaker Adriano Von Markendorf, sobre a relação de Jorge Aragão com os seus fãs e sua música.





Serviço

Jorge Aragão 50 anos de Poesia

Dia 6 de novembro, às 20h, no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos gratuitos disponíveis no site do evento a partir do meio-dia desta quinta-feira (30/11), sujeitos à lotação do auditório. Classificação indicativa livre.

Oficinas de instrumentos

Dia 6 de novembro, no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 9, com Oficina de cordas com Leandro Saramago, e às 11h, com Oficina de Percussão com Diego Delavega e Junior Moraes.



