Peça 'Joãozinha desviada' provoca discussão sobre masculinidade e luto

Entre os dias 14 e 16 de novembro, a Casa dos Quatro recebe o espetáculo Joãozinha desviada, uma peça para meu pai. A peça promove um encontro entre o público e o ator para falar sobre a figura do pai. A apresentação mistura realidade e ficção em um jogo cênico sensível no qual o personagem em cena é, ao mesmo tempo, homem e formiga
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Após a morte do pai, João Ricken faz um monólogo com uma autoficção nascida das memórias, dos sentimentos e do luto da relação entre pai e filho. Com direção de João e Yuri Fidelis, a peça convida o público a tornar-se parte da história em uma experiência intimista na qual a conversa e o improviso têm papel central. A apresentação tem ares de diálogo do ator consigo mesmo, com quem o assiste e com o próprio pai, que o deixou em 2022. Um mergulho profundo que merece um brinde à saudade, com a cachaça que João oferece ao espectador.
Em entrevista divulgada, João pondera que Joãozinha desviada nasce de um luto, mas também de uma vontade de transformar lágrima em riso. “A vontade de brindar a saudade e de conversar com o público sobre temas que eu gostaria de ter conversado com o meu pai em vida, só que agora com menos confronto e com mais humor", diz.
Serviço
Joãozinha desviada, uma peça para meu pai
Entre os dias 14 e 16 de novembro, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h, na Casa dos Quatro (St. de Habitações Coletivas e Geminadas Norte 708 SCLRN 708 Bloco F Loja 1). Entrada gratuita mediante retirada pelo Sympla. Não recomendado para menores de 18 anos.
Saiba Mais
- Brasil Como fuzis importados chegam às mãos do crime organizado no Brasil
- Diversão e Arte Selena Gomez revive era “Revival” em novo clipe “In The Dark”
- Esportes Vini e Virginia têm segunda foto mais curtida do Instagram em 2025; veja outras
- Turismo Imersão cultural e gastronômica em encontro Brasil-França-África em Salvador
- Esportes Por que o Santos prega cautela e segura o retorno de Neymar aos gramados
- Brasil Balanço da Polícia Civil confirma 119 mortes em megaoperação no Rio
- Esportes Dois torcedores do Flamengo recebem alta após acidente na Dutra; outros seguem internados
- Revista do Correio Receitas com proteína vegetal: 5 pratos nutritivos para o almoço