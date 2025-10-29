Banda Monster Jam faz tributo ao Pink Floyd no Clube do Choro

Nesta quinta-feira (30/10), o Clube do Choro recebe a banda Monster Jam em um tributo à banda Pink Floyd. Com arranjos fiéis e produção caprichada, a homenagem traz grandes sucessos do grupo britânico, desde clássicos psicodélicos da década de 1970 até hinos imortais dos anos 1980 e 1990.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O público será transportado por hits como Comfortably numb, Wish you were here, Time, Another brick in the wall e muitos outros momentos que marcaram gerações. A apresentação promete uma sonoridade impecável e a atmosfera presentes nos shows da banda com luzes, projeções e interpretações que propõem a imersão total na apresentação.
Formada por César (voz), Max Alves (guitarra e voz), Henrique Máximo (Pianos, teclados e programações), Wood (baixo e voz), Alan Diego (bateria, percussão e programações), a banda promete experiência sonora de alta fidelidade, com foco em ouvintes exigentes.
Serviço
Tributo ao Pink Floyd
Nesta quinta-feira (30/10), no Clube do Choro a partir das 19h30. Ingressos a partir de R$ 40 na Bilheteria Digital.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Cardi B anuncia nova era e promete mais um álbum
- Flipar Museu de Gramado ganhará estátuas de Pablo Marçal, Luísa Sonza e Luciano Hang
- Flipar Ator revela como quase perdeu a vida: ‘Meu leito de morte’
- Flipar George Clooney esnoba críticas por suposta falta de versatilidade: ‘Não dou a mínima’
- Brasil MPF pede acesso a todos os dados da perícia dos corpos de vítimas de megaoperação no Rio em até 48h
- Flipar Bilionário, fundador do Telegram planeja herança para mais de 100 filhos
- Política Entidades repudiam operação mais letal do Rio: "Matança do Estado brasileiro"