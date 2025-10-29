Violinos de João Dias e Fred Speck se encontram no Sesc da 504 Sul

João Dias, na imagem, insere violino no choro em apresentação no Sesc 504 Sul - (crédito: Juliana Caribe)

Os violinistas João Dias e Fred Speck se apresentam nesta sexta-feira (31/10), no Sesc 504 Sul, às 20h. Os dois solistas são acompanhados por Nelsinho Serra (cavaquinho), Vinícius Vianna (7 cordas) e Gabriel Carneiro (pandeiro). Ingressos custam R$ 30 (meia).

Interpretações de músicas clássicas e populares compõem o repertório do show. Apesar da formação erudita de ambos, João Dias adota influências do forró, enquanto Fred Speck leva bagagem de jazz e rock para o palco.

Com a apresentação desta sexta-feira (31/10), os dois reeditam parceria que nasceu em 2023, no projeto Tem Violino no Choro!, do qual participou também Luiz Dourado. Além de concerto, a iniciativa teve oficinas e aulas gratuitas.

Serviço



João Dias e Fred Speck, no Sesc 504 Sul, nesta sexta-feira (31/10), às 20h. Ingressos, disponíveis na plataforma Sympla, custam a partir de R$ 30 (meia).

