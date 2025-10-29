Espetáculo em cartaz no CCBB Brasília reflete sobre consumismo

De sexta-feira (31/10) a domingo (2/11) o CCBB Brasília será palco do Espetáculo Fim, com sessões às 19h. A apresentação mescla teatro e dança e promove reflexões sobre o consumismo e o meio ambiente, reforçadas com a utilização de roupas descartadas no figurino.

Fim se passa em um ambiente de colapso ambiental e consumo desenfreado. A produção é dividida em quatro cenas e é dirigida por Juana Rondon. André Araújo, Bárbara Campos, Laura Rondon, Mylena Edna e Romulo Santos compõem o elenco do espetáculo. A peça reflete sobre o esgotamento dos recursos do planeta e as relações humanas, e dialoga com o livro Ideias para adiar o fim do mundo, de Ailton Krenak.

Com figurinos compostos por peças usadas e descartadas, a peça traz a visão de que a sustentabilidade pode ser um gesto artístico e ético. Após a apresentação de sábado (1º/11), será realizado um debate com a equipe da peça. Além disso, também no sábado, às 14h30, as idealizadoras Juana Rondon e Bárbara Campos ministrarão a oficina A cena: oralidade em movimento.

Serviço

Fim

Nesta sexta (31/10), sábado (1º/11) e domingo (2/11), às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2, Lote 22). A sessão de sábado contará com intérprete de libras. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo site bb.com.br/cultura ou na bilheteria do CCBB. Não recomendado para menores de 10 anos.