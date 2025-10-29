Wanessa Camargo teria traído Marcus Buaiz com vocalista do Imagine Dragons

Wanessa Camargo voltou ao centro dos holofotes nesta semana após o surgimento de um suposto episódio polêmico envolvendo o vocalista do Imagine Dragons, Dan Reynolds.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, a cantora teria vivido um affair com o astro internacional ainda durante seu casamento com o empresário Marcus Buaiz.

A história teria ocorrido em 2018, durante um voo entre Rio de Janeiro e São Paulo, na época em que a banda norte-americana esteve no Brasil para se apresentar no festival Lollapalooza.

De acordo com a publicação, Wanessa e Dan estariam sentados em poltronas próximas e começaram a trocar olhares e flertes.

O clima teria esquentado a ponto de os dois se dirigirem ao banheiro da aeronave para um momento a sós. Testemunhas relataram que, minutos depois, a cantora saiu do local visivelmente desarrumada.

Outro detalhe que chamou atenção é a possível ligação entre o episódio e o lançamento da música "Mulher Gato", um dos maiores hits da filha de Zezé Di Camargo. Há quem acredite que a canção tenha sido inspirada justamente por esse encontro com o vocalista do Imagine Dragons.

Wanessa foi casada com Marcus Buaiz por 17 anos, e o término da união foi anunciado oficialmente em maio de 2022. Até o momento, nem ela nem Dan Reynolds se pronunciaram sobre os rumores.