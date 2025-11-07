Oh Polemico celebra 11 anos de carreira com gravação de primeiro DVD

A energia do pagode tomou conta de Salvador na última quarta-feira, com a gravação do primeiro DVD da carreira de Oh Polêmico. O projeto, intitulado V!be do Polly, marca os 11 anos de trajetória do cantor e simboliza o início de uma nova fase artística. A gravação aconteceu no Sal Bar de Praia, cenário que uniu o pôr do sol baiano à estética das festas de verão em Ibiza, e contou com participações especiais de Pocah, J. Eskine, Bruno Magnata, MC GW, Psirico, Rodrigo da CN e Italo Melo. O projeto será lançado no final de novembro.

Ao Correio, o cantor celebra o projeto: “Não tem como explicar a emoção de gravar meu primeiro audiovisual comemorando 11 anos de carreira! Cada faixa desse projeto carrega um pedacinho da minha trajetória, da minha Bahia, da minha cultura. É um mix de alegria, dança, música boa e aquela energia que só o pagodão tem”.

O novo trabalho reúne 14 faixas, com 12 inéditas, e traz uma fusão de ritmos que refletem a versatilidade de Oh Polêmico. “A gente vai estar passando uma nova versão, algo diferente que as pessoas vão curtir bastante. Tem um pouquinho do funk, um pouquinho do arrocha, um pouquinho do axé misturado com pagodão. Tenho certeza que as pessoas vão se identificar e se conectar com essa vibe”, contou o cantor em entrevista.

Para o cantor, transitar entre diferentes gêneros musicais é algo natural: “Sou bastante focado e tenho a mente aberta para trabalhar outros estilos. Foi dessa forma que construímos esse repertório e trouxemos essas participações que representam muito para mim”.

Sobre a escolha dos convidados, Oh Polêmico explica que cada nome tem uma ligação especial com sua trajetória. “O GW eu acompanho há muito tempo, o Márcio Vitor é minha referência, o Magnata é parceiro de vida e de música, o J. Eskine é um irmão, e a Pocah chegou recentemente, mas a conexão foi imediata. O Rodrigo da CN também vem com esse toque do funk, então tudo fluiu naturalmente”, revela.

Após mais de uma década de carreira, Oh Polêmico reconhece que vive um novo momento. “Hoje estou trabalhando minha nova versão. Mudei pessoalmente e artisticamente. Amadureci bastante e deixei minha mente aberta para o novo e está dando muito certo. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo, e é daqui pra melhor”, afirma.