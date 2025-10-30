César Tralli ganha presente inusitado de Ana Maria Braga em despedida do JH

O jornalista César Tralli, apresentador do Jornal Hoje, foi presenteado por Ana Maria Braga, apresentadora do Mais você, com uma bandeija de comida. O gesto faz referência à despedida de Tralli do JH, nesta quinta-feira (30/10). A partir da próxima segunda (3/11), ele passará a integrar a bancada do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcelos, como substituto de William Bonner.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Confira o momento em que Tralli é surpreendido com o presente:
Mudanças na Rede Globo
A mudança na estrutura do principal telejornal da emissora será apenas uma das que ocorrerão entre o fim do mês de outubro e o começo do mês de novembro. Tralli deixará o comando do Jornal Hoje para ocupar o lugar de William Bonner, há 29 anos como âncora do Jornal Nacional.
Em 2026, Bonner apresentará o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg. O restante das novidades, no entanto, já acontecem agora: Roberto Kovalick substituirá Tralli no Jornal Hoje e Tiago Scheuer o substituirá, ao entrar no Hora Um.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Cia Lumiato apresenta 'Memória Matriz' no Gama neste fim de semana
- Diversão e Arte Morre Floyd Roger Myers Jr, ex-ator mirim da série 'Um maluco no pedaço'
- Diversão e Arte Justin Bieber veste camisa do Brasil e surpreende fãs em live
- Diversão e Arte Ariana Grande: Wicked reacende criatividade da cantora e a impulsiona a novos álbuns
- Diversão e Arte Como o filme 'A Rede Social', sobre nascimento do Facebook, 'profetizou' problemas com tecnologia há 15 anos
- Diversão e Arte Última temporada de 'Stranger Things' ganha trailer e data de estreia; veja