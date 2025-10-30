César Tralli ganha presente inusitado de Ana Maria Braga em despedida do JH

Tralli é âncora do Jornal Hoje desde outubro de 2021, quando substituiu Maju Coutinho - (crédito: Reprodução / Globo.)

O jornalista César Tralli, apresentador do Jornal Hoje, foi presenteado por Ana Maria Braga, apresentadora do Mais você, com uma bandeija de comida. O gesto faz referência à despedida de Tralli do JH, nesta quinta-feira (30/10). A partir da próxima segunda (3/11), ele passará a integrar a bancada do Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcelos, como substituto de William Bonner.

Confira o momento em que Tralli é surpreendido com o presente:

Mudanças na Rede Globo

A mudança na estrutura do principal telejornal da emissora será apenas uma das que ocorrerão entre o fim do mês de outubro e o começo do mês de novembro. Tralli deixará o comando do Jornal Hoje para ocupar o lugar de William Bonner, há 29 anos como âncora do Jornal Nacional.

Em 2026, Bonner apresentará o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg. O restante das novidades, no entanto, já acontecem agora: Roberto Kovalick substituirá Tralli no Jornal Hoje e Tiago Scheuer o substituirá, ao entrar no Hora Um.