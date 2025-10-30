Cia Lumiato apresenta 'Memória Matriz' no Gama neste fim de semana

Cia Lumiato apresenta 'Memória Matriz' no Gama neste final de semana - (crédito: Diego Bresani)

A Cia Lumiato apresenta o espetáculo Memória Matriz no Sesc do Gama, nesta sexta-feira (31/10) e no sábado (1º/11), às 20h. Dirigida pela argentina Ana Alvarado, a peça utiliza o teatro de sombras para contar histórias de mulheres. A entrada é gratuita.

Memória Matriz propõe uma reflexão sobre a condição da mulher na contemporaneidade, a violência de gênero e construção social do feminino. No palco, a relação entre mãe e filha reflete o afeto, silêncio e padrões que se repetem por gerações. O objetivo é expor como os papéis femininos são definidos e impostos pela sociedade.

Além da direção de Alvarado, atuam na peça Soledad Garcia, uma das fundadoras da Cia Lumiato, e Katiane Negrão. A companhia, pioneira no teatro de sombras no Centro-Oeste, está ativa desde 2008 e foi criada por Thiago Bresani e Garcia.

Serviço

Memória Matriz

Da Cia Lumiato. Sexta-feira (31/10) e sábado (1/11), no Sesc do Gama (SCES Quadra 12, Área Especial), às 20h. Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 16 anos.