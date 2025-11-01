InícioDiversão e Arte
Exposição fotográfica celebra identidade afrobrasileira

No mês da consciência negra, a Casa Niemeyer recebe a exposição ‘Foto Petro Grafia’

Ensaio para a exposição Foto Preto Grafia - (crédito: JULIANA UEPA)
Ensaio para a exposição Foto Preto Grafia - (crédito: JULIANA UEPA)

A Casa Niemeyer recebe, a partir deste sábado (1º/11), a exposição Foto Preto Grafia. A mostra, inserida no Mês da Consciência Negra, reúne obras de sete fotógrafos de diferentes eixos temáticos ligados à arte de matriz africana.

A curadoria das obras foi feita por Claudio Bull com colaboração da professora Edileuza Penha de Souza. A exposição reúne fotografias que celebram a pluralidade e força da arte negra transitando entre temas clássicos e do cotidiano.

Reunindo artistas de diferentes estilos, Foto Preto Grafia traz, em cada ensaio, formas diferentes de valorização e apreciação da arte. Dentre os artistas estão Juliana Uepa, com registros de rituais da ancestralidade africana ligadas ao vodu, e Luiz Roberto Moreira, com um ensaio de modelos negros representando símbolos da mitologia grega.


Serviço

Foto Preto Grafia

Abertura no sábado (1º/11), às 16h, na Casa Niemeyer. Entrada Gratuita. Classificação indicativa livre

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/11/2025 10:00
