Brasília recebe a mostra que debate crise climática e imigração

A aprtir de segunda-feira (3/11) e até dia 5 de novembro, a Universidade de Brasília (UnB) recebe, no Auditório Pompeu de Sousa, a mostra Diálogos em Movimento. O evento exibe filmes e promove debates que retratam crise climática, biodiversifdade, discriminação e imigração. A mostra faz parte da Temporada Brasil-França e realiza encontros franco-brasileiros.

Seis produções audiovisuais serão exibidas durante o evento. La rivière, do diretor francês Dominique Marchais, fala sobre os rios caudalosos entre os Pirineus e o Atlântico. Vencedor do Urso de Ouro em 2023, Sur l’Adamant, de Nicolas Philibert, retrata a história de uma embarcação no rio Sena onde funciona um centro psiquiátrico. Abordando a condição de mulheres negras na Europa, Josepha, do cineasta Joseph Akouissone, também será exibido. Les habitants retrata a chegada de estrangeiros a uma pequena cidade francesa e tem direção de Maureen Fazendeiro.

A mostra ainda exibirá duas produções brasileiras: Moti, de André Okuma, que retrata traumas vividos por uma matriarca de origem japonesa, e Mensagens da Amazônia, do Coletivo Audiovisual Munduruku Daje Kapap Eypi, em parceria com Joana Moncau, que denuncia as ameaças ao território Munduruku no sudoeste do Pará.

Serviço

Mostra Diálogos em Movimento

De 3 a 5 de novembro, no Auditório Pompeu de Sousa (Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília). Entrada franca.