"Tive uma treta", relata Junno Andrade sobre afastamento do filho

O ator Junno Andrade abriu o coração ao comentar sobre sua vida familiar





Atualmente em cartaz no Rio de Janeiro com o musical Mudança de Hábito, o ator Junno Andrade abriu o coração ao comentar sobre sua vida familiar. Casado com Xuxa Meneghel, ele revelou que enfrenta um período de afastamento do filho mais velho, Vinícius Andrade, de 35 anos, após um desentendimento. Além dele, Junno também é pai de Luana, de 22.

O artista contou que mantém contato frequente com a filha, fruto de seu relacionamento com Giuliana Masiviero. "Eu falo com a minha filha quase todos os dias por chamada de vídeo. Já com o Vinícius, infelizmente tive uma treta e paramos de nos falar há uns quatro, cinco anos", disse ele em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Ao ser questionado sobre a convivência com a enteada Sasha Meneghel, Junno elogiou a harmonia entre eles: "Com a Sasha a relação é muito tranquila, ela é incrível, uma querida. E o João é um cara inteligente, espirituoso e muito bem articulado", afirmou.

Sobre o casamento com Xuxa, o ator demonstrou carinho e admiração. "Sou marido de uma mulher incrível, maravilhosa e inteligente. Temos uma relação leve, tranquila, de muita cumplicidade. Adoramos ver uma série e ficar grudados no sofá", declarou o artista.

