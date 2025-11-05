Livro de Djamila Ribeiro entra para Clube do Livro de Dua Lipa

Djamila Ribeiro celebrou a indicação e destacou que a edição em inglês, Where We Stand, foi publicada pela Yale University Press - (crédito: Reprodução/Instagram)

O livro Lugar de Fala, da escritora, filósofa e ativista do movimento negro Djamila Ribeiro, foi indicado no Clube do Livro da cantora Dua Lipa na sexta-feira (31/10). Ele consta nas indicações da categoria "6 livros decisivos que irão mudar a maneira com a qual você pensa no mundo", na versão em inglês, cujo título é Where We Stand. O título que precede o livro é: "A voz que popularizou o feminismo negro no Brasil."

Na descrição da obra, o Service95, clube do livro fundado pela cantora, diz: "Nesse livro icônico, em parte um manifesto e em parte um guia moral, Ribeiro mistura filosofia, política e uma reflexão pessoal para mostrar o que é lutar por justiça em uma sociedade construída na desigualdade."

"Incisiva, destemida e impossível de ignorar, sua voz desafia os leitores a tomarem uma posição", completa a descrição que indica a obra de Djamila.

Outros livros que constam na categoria são Black Box, de Shiori Ito, Men Explain Things to Me, de Rebecca Solnit, e Are Prisons Obsolete?, de Angela Davis.

A autora comemorou a conquista nas redes sociais, ao lembrar também que a tradução para o inglês de sua obra foi publicada pela Yale University Press. "Fiquei muito feliz ao ver meu livro Where We Stand, edição em inglês de Lugar de Fala, indicado pelo Service 95 Book Club, clube do livro criado pela cantora britânica Dua Lipa ... Obrigada!", escreveu.

'Lugar de Fala'

O livro faz parte da coleção Feminismos Plurais e traz ao público questões referentes a diversos tipos de feminismos para desmistificar o conceito de lugar de fala.

Editora: Jandaíra;

Páginas: 128 páginas;

Preço: a partir de R$ 62, pela Amazon.

