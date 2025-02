Música e Gravação do ano: entenda a diferença entre as categorias do Grammy

A cerimônia do Grammy Awards é um dos eventos mais esperados no calendário musical e, entre suas várias categorias, duas se destacam pela confusão que geram: Gravação do Ano e Música do Ano. Enquanto o Grammy de Gravação do Ano premia a qualidade da gravação de uma música, reconhecendo todo o trabalho envolvido na produção, o Grammy de Música do Ano foca na composição em si, celebrando o talento dos compositores que escrevem as letras e melodias que ressoam com o público.



O Grammy de Gravação do ano é um dos prêmios mais prestigiados da cerimônia, pois leva em consideração o desempenho do artista, juntamente com a contribuição do produtor, do engenheiro de gravação e do especialista em mixagem. Esse prêmio é concedido a um single ou a uma faixa de um álbum, destacando a importância do trabalho colaborativo que resulta em uma gravação de alta qualidade. A homenagem a todos os envolvidos no processo de produção torna essa categoria um reconhecimento abrangente do esforço criativo na indústria musical.



A expectativa para esta categoria em 2025 está alta, reunindo artistas consagrados e novos talentos que conquistam espaço na premiação. Entre os indicados estão Now and then, dos Beatles (em material relançado); Texas hold 'em, de Beyoncé; Birds of a feather, de Billie Eilish; Not like us, de Kendrick Lamar; Fortnight, de Taylor Swift e Post Malone. Além disso, estreantes como Sabrina Carpenter, com Espresso, e e Chappell Roan, com Good luck, babe!, também disputam o prêmio. Charli XCX, que já havia sido indicada antes, se destaca este ano com 360, e também concorre a sete categorias pela primeira vez.



Por outro lado, o Grammy de Música do ano é reservado para os compositores que criam a música, independentemente de quem a gravou. Assim como o prêmio anterior, ele também é concedido a um single ou a uma faixa de um álbum, mas sua ênfase está na arte da composição. Essa distinção é fundamental para valorizar a criatividade e a habilidade de quem escreve as canções que muitas vezes se tornam sucessos nas paradas musicais, mostrando que tanto a gravação quanto a composição desempenham papéis cruciais nesta indústria.



Na história do Grammy, poucos momentos são tão memoráveis quanto as performances de artistas que conquistaram simultaneamente os prêmios de Música do Ano e Gravação do Ano. Em 2020, Billie Eilish fez história ao levar para casa esses dois prestigiados troféus com a faixa Bad guy. Posteriormente levou Gravação com Everything I wanted em 2021 e Música com What was I made for em 2024. Este ano, vive a expectativa de bater o recorde como a única cantora a ganhar as duas categorias três vezes.

Assim como Billie, Adele encantou o público em 2012, ao vencer os dois prêmios. Porém, a conquista foi com duas músicas diferentes: Rolling in the Deep e Someone Like You. Em 2025, Sabrina Carpenter pode repetir o feito, uma vez que concorre em Gravação com Espresso e música com Please, please, please.



