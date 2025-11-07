'Anno 117: Pax Romana' traz interface aprimorada e estratégia dos deuses

Jogo de estratégia com temáticia romana é o próximo grande projeto da gigante francesa. - (crédito: Reprodução/Ubisoft)

Enquanto a indústria de jogos se prepara para uma série de lançamentos ambiciosos ainda em 2025, um título se destaca não pelo barulho de espadas ou canhões, mas pelo meticuloso som do planejamento urbano e do comércio florescente: Anno 117: Pax Romana. Baseando-se no sólido legado da série da Ubisoft Blue Byte, este novo capítulo, agora situado no Império Romano, promete não apenas honrar a essência da franquia, mas também refiná-la.

Um dos pilares mais cruciais e, por vezes, negligenciados em um jogo de estratégia é a interface do usuário (UI). É a lente através da qual o jogador compreende e interage com o seu mundo virtual. Neste aspecto, Anno 117: Pax Romana parece estar afinado com as necessidades do seu público. A interface é organizada de maneira dinâmica, priorizando acessibilidade e fluidez. Por mais que pareça algo pequeno, isso impede que o jogador se perca em labirintos de menus enquanto tenta localizar rapidamente uma serraria ou verificar os estoques.

Universo de possibilidades

O coração da longevidade de qualquer jogo de estratégia está em seus sistemas de progressão, e Anno 117 introduz um elemento que promete cativar os jogadores por centenas de horas: o sistema de pesquisa, denominado "Research tree". Mas não se engane, esta árvore é "bem extensa" e levará um tempo considerável para se explorar até mesmo seus ramos mais básicos, notícia que para os fãs do gênero é considerada muito boa.

A comparação mais imediata e elogiosa que se pode fazer é com a icônica Passive Skill Tree de Path of Exile. Assim como no aclamado RPG da Grinding Gear Games, a Árvore de Descobertas de Anno 117 parece ser vasta e repleta de caminhos divergentes. Esta não é uma simples linha linear de upgrades, mas um ecossistema de possibilidades que incentiva a especialização e a experimentação.

Em cada partida, o jogador poderá fazer escolhas diferentes, priorizando ramos tecnológicos que se alinhem com sua estratégia única—seja focar em uma produção agrícola superlativa, em uma infraestrutura comercial imbatível ou em poderosas bençãos divinas. Esta abordagem garante que duas cidades romanas nunca precisem ser iguais, o que abre espaço para um alto grau de rejogabilidade e personalização estratégica que é a marca dos grandes jogos do gênero.

Toque do Olimpo

Ambientar o jogo durante o auge do Império Romano não é apenas uma escolha estética; é uma oportunidade narrativa e mecânica. Anno 117: Pax Romana aproveita este pano de fundo de maneira brilhante ao incorporar um sistema de adoração de deuses. Este elemento surge como uma grata surpresa, adicionando uma camada mítica e profundamente estratégica à jogabilidade.

Longe de ser um mero efeito cosmético, o culto a divindades como Ceres — que aumenta a produção agrícola — torna-se um recurso vital a ser gerenciado. A "devoção" acumulada funciona como uma nova moeda de poder, oferecendo melhorias tangíveis que podem alterar o equilíbrio econômico e produtivo do seu assentamento.

Este sistema integra perfeitamente o contexto histórico-cultural com a mecânica de jogo, enriquecendo a teia de decisões que o jogador deve tomar. É um lembrete de que, no mundo antigo, a religião e o Estado eram inseparáveis, e ver essa dinâmica traduzida em um sistema de jogo significativo é um acerto notável.

Assim, Anno 117: Pax Romana se posiciona não como uma revolução radical, mas como uma evolução magistral de uma fórmula consagrada. Ele mantém os pilares que fizeram a série um sucesso—a construção a partir do zero, a complexidade das cadeias de produção e o prazer de ver uma civilização crescer—enquanto introduz camadas de profundidade estratégica.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Ubisoft Brasil para PC








