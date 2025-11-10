Cine Beijoca exibe o clássico 'O amuleto de Ogum' no Cine Brasília

O amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos, será exibido em sessão do Cine Beijoca - (crédito: Divulgação )

Nesta segunda-feira (10/11), o Cine Beijoca organiza exibição do filme O amuleto de Ogum (1974), do diretor Nelson Pereira Santos, no Cine Brasília. Ligado ao Cinema Novo, o longa retrata o universo religioso afro-brasileiro, que não era tópico nas telonas na época. Após a sessão, haverá um debate.

O amuleto de Ogum aborda a história de Gabriel. Após sua mãe, Maria, perder o marido e um dos filhos, ela pede que Gabriel tenha seu corpo fechado por um macumbeiro. A proteção divina auxilia o menino, que acaba entrando em uma jornada perigosa.

O debate, que abordará religiosidade, representação e identidade no cinema brasileiro, contará com a presença da pesquisadora Renata Melo, do cineclubista Vitor Pontes e de Pablo Gonçalo, professor da Universidade de Brasília (UnB) e mediador do debate.