Omar Franco celebra trajetória de 50 anos na produção artística

Esta sexta-feira (7/11), o múseu MMGerdau, em Belo Horizonte, recebe a Exposição comemorativa dos 50 anos de arte e 70 anos de idade do artista Omar Franco. A exposição individual do artista reúne desenhos, gravuras e pinturas, entre outras obras. Com entrada gratuita, a exposição segue até o dia 3 de maio de 2026. Ao Correio, Omar falou sobre a exposição.

“Essa é uma mostra comemorativa dos meus 50 anos dedicados exclusivamente às artes num momento em que completo, também, 70 anos de vida. Nunca fiz outra coisa na vida que não arte”, conta o artista. Para ele, viver é uma alegria. “E também é muito bom viver de arte num país onde é difícil viver de qualquer coisa. Celebrar e se divertir fazendo o que as crianças mais gostam de fazer: arte”, diz.

Estão expostas 40 obras entre desenhos, gravuras, pinturas e esculturas que, segundo o artista, estavam "esquecidas" em casa. “Não guardei essas obras”, conta. “Considero que essas são as sobras da minha vida produtiva. De uma forma ou de outra, tiveram um papel importante nessa trajetória e testemunharam uma produção maior que se encontra espalhada pelo vasto mundo".

Omar conta que a exposição tem um viés educativo e foi pensada para inspirar o público. “Quem for vai encontrar uma série interessante com o acompanhamento de um programa educativo excelente e imperdível. É um remédio para combater tanta tela de celular e poluição visual. Faz milagre. Acredito não ser uma exposição para agradar críticos, mas para inspirar mentes e corações criativos. Isso, pra mim, basta”, garante.

Serviço

Omar Franco - 70//50 - 70 Anos de Vida e 50 de Carreira

A partir desta sexta-feira (7/11) e até o dia 3 de maio, de segunda a domingo, das 10h às 17h (quintas-feiras, das 10h às 22h), no MMGerdau (Museu das Minas e do Metal, Praça da Liberdade, nº680 - Prédio Rosa - Funcionários - Belo Horizonte/MG). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.