Peça conta a história de Brasília sob a perspectiva das mulheres candangas

O Teatro Ary Barroso do Sesc da 504 sul recebe apresentações da peça Pise firme que esse chão é seu, neste sábado (8/11), às 20h e no domingo (9/11), às 19h. A apresentação traz a história sob a ótica das mulheres candangas que participaram da construção da capital, mas são invisibilizadas. A meia-entrada custa R$20 e pode ser adquirida antecipadamente na plataforma Sympla.

A ideia veio da pesquisa de doutorado da artista Jemima Tavares, ligada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de Brasília (PPGCEN/UnB). A apresentação surgiu de entrevistas do Arquivo Público do Distrito Federal, unidas às experiências de vida da diretora Jemima. O objetivo é dar voz às mulheres que participaram do processo de construção de Brasília, mas são esquecidas pela narrativa que as retrata como personagens secundários da história. Na peça, é mostrado esse outro lado esquecido, com elas como protagonistas.

A criação da peça começou em aulas de Artes Cênicas ministradas por Jemima na UnB por meio de estudos e atividades realizadas em sala. Algumas cenas da apresentação foram idealizadas nessas atividades e materializadas na peça. O trabalho reúne gerações em um projeto que envolve linguagens e vivências.

A música original é de César Lignelli e a direção vocal de Sulian Vieira. O elenco é formado por Rodrigo Kelvin, Clara Luz e Ana Beatriz Berto. A peça revive as memórias de mulheres que, ao mesmo tempo em que construíam uma cidade, reinventaram suas próprias existências.

Serviço

Pise firme que esse chão é seu

Neste sábado (8/11), às 20h, e no domingo (9/11), às 19h, no Teatro Ary Barroso do Sesc da 504 sul (CRS 504/505). A meia-entrada custa R$20 e pode ser adquirida antecipadamente na plataforma Sympla.

