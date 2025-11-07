InícioDiversão e Arte
O agente secreto e Maurício de Sousa - O filme estreiam no Cine Brasília

Filmes nacionais 'O agente secreto' e 'Maurício de Sousa — O filme' estreiam no Cine Brasília e ficam em cartaz até a próxima semana

Mauriício de Sousa- O Filme será exibido no Cine Brasília neste final de semana. - (crédito: Divulgação)

O agente secreto e Maurício de Sousa — O filme estão em cartaz no Cine Brasília com sessões nesta sexta-feira (7/11) e até a próxima semana. Os lançamentos trazem histórias que vão desde a sombria época da ditadura brasileira à história do artista que coloriu a imaginação do país com a Turma da Mônica. 

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, O agente secreto se passa no Recife de 1977, em meio às tensões políticas da ditadura militar. A trama acompanha Marcelo, professor que busca recomeçar a vida após fugir de São Paulo. O longa estreou no Festival de Cannes deste ano e foi aplaudido por mais de 10 minutos. Além disso, esta foi a produção escolhida para representar o Brasil no Oscar 2026.

Maurício de Sousa — O Filme retrata a trajetória do criador da Turma da Mônica, história em quadrinhos símbolo da cultura popular. O filme foi dirigido por Pedro Vasconcelos e é estrelado por Mauro Sousa, filho do personagem retratado. A produção ilustra a vida de Maurício desde sua infância, passando pelos obstáculos enfrentados para se tornar desenhista. Em outubro deste ano, Maurício de Sousa completou 90 anos. 

Serviço

O agente secreto

De Kleber Mendonça. COm Wagner Moura. Nesta sexta-feira (7/11), às 19h30, no Cine Brasília (Asa Sul Entrequadra Sul 106/107). Sessões neste sábado (8/11), às 20h15, domingo (9/11), às 20h15, segunda-feira (10/11), às 22h, terça-feira (1/11), às 20h30, quarta-feira (12/11), às 19h30.  Ingressos à venda pleo link:  ingresso.com/cinema/cine-brasilia. Não recomendado para menores de 16 anos.

Maurício de Sousa — O filme

De Pedro Vasconcelos. Neste sábado (8/11), às 11h, no Cine Brasília (Asa Sul Entrequadra Sul 106/107).  Sessões no domingo (9/11), às 16h e na segunda-feira (10/11), às 14h. Ingressos à venda pelo link:  ingresso.com/cinema/cine-brasilia. Não recomendado para menores de 16 anos. 


Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/11/2025 16:35
