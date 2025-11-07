Espetáculo No fio da navalha chega ao Sesc Newton Rossi nesta sexta (7/11)

Espetáculo da Trupe Por Um Fio é apresentado em Ceilândia nesta sexta (7/11), com entrada gratuita e acessibilidade em Libras - (crédito: Caren Henrique)

Nesta sexta-feira (7/11), a Trupe Por Um Fio leva ao palco do Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia), às 20h, o espetáculo No fio da navalha. Atmosfera nostálgica, impulsionada por trilha sonora com discos de vinil de rock e hip hop dos anos 1980 e 1990, conduz o público por cenas que misturam circo e teatro de sombras. A entrada é gratuita.

A associação entre diferentes linguagens artísticas compõe um teatro de formas animadas em que a sombra faz parte das técnicas circenses. “Essa fusão cria um território cênico de atravessamentos. O corpo suspenso, o risco e a luz se entrelaçam para revelar outras camadas da presença, do medo e do encantamento”, comenta o diretor da peça, Luciano Czar.

O grupo apresentou, há mais de três anos, obra também intitulada O fio da navalha. A versão atual, embora tenha título quase igual, apresenta diferente estética, elenco e dramaturgia. “Esta nova montagem é mais experimental e contemporânea. A gente explora o tema do risco e da travessia ‘no fio’, ‘por um fio’”, completa Czar. O projeto da Trupe Por Um Fio, criada em Planaltina, em 2009, conta com financiamento do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

Serviço

No fio da navalha

Com a Trupe Por Um Fio. Nesta sexta-feira (7/11), às 20h, no Teatro Sesc Newton Rossi (Ceilândia). Espetáculo acessível em Libras. Entrada gratuita. Classificação livre.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel