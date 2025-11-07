Centro Cultural Galpão Cine Horto promove oficina para atores

Além de apresentar o espetácullo "Manga, Mangueira, Meu Pé de Brincadeira", o Grupo Galpão de Belo Horizonte promoverá a oficina "Presença e Jogo do Ator" - (crédito: Pedro Lanna)

Na próxima sexta-feira (14/11), o Centro Cultural Galpão Cine Horto, de Belo Horizonte, promoverá a oficina Presença e Jogo do Ator, parte do projeto Conexão Galpão. A atividade é voltada para atores a partir de 16 anos e ocorrerá das 13h às 17h. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo site da CAIXA Cultural Brasília, e as vagas são limitadas.

A oficina Presença e Jogo do Ator será ministrada por Chico Pelúcio, ator, diretor e fundador do Centro Cultural Galpão Cine Horto, um braço do conhecido Grupo Galpão. “A oficina vai ser mais voltada para atores e artistas, uma oficina mais ligada à prática teatral com bases no jogo, no encontro, na escuta, no equilíbrio, na generosidade criativa, mais focada nesse segmento”, afirma Pelúcio.

Além da oficina, o grupo apresentará dois espetáculos teatrais em Brasília, do dia 13 ao dia 16 de novembro. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado (8/11). Fundado há mais de 27 anos, o Centro Cultural Galpão Cine Horto une arte, educação e formação por meio das artes cênicas. O grupo busca despertar a imaginação e o pensamento crítico de crianças e jovens. Chico Pelúcio é referência na pedagogia do ator no Brasil.

Serviço

Oficina Presença e Jogo do Ator

Com Chico Pelúcio (Grupo Galpão). Na próxima sexta-feira (14/11), das 13h às 17h, na CAIXA Cultural Brasília (SBS Q. 4 Lotes 3/4 - Asa Sul). Entrada gratuita mediante pré-inscrição realizada no site da CAIXA Cultural Brasília. Não recomendado para menores de 16 anos. 20 vagas para atividade prática e 20 para ouvintes.