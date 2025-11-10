Último mercúrio retrógrado do ano começa; veja o que esperar

O movimento de Mercúrio retrógrado convida à reflexão e à revisão de metas, favorecendo reconciliações internas e clareza mental no encerramento do ano - (crédito: Reprodução/Freepik)

Entre 9 e 29 de novembro, o último Mercúrio retrógrado do ano propõe um mergulho profundo na forma como pensamos, comunicamos e planejamos o futuro. O movimento, que acontece entre os signos de Sagitário e Escorpião, representa um convite para sair do automático e revisitar certezas que talvez já não façam mais sentido. Antes da chegada de 2026, o cosmos pede revisão de metas, reorganização de planos e, principalmente, uma pausa consciente.

De acordo com a plataforma Astrolink, o fenômeno não deve ser visto como algo negativo, mas como um tempo de reavaliação. Quando Mercúrio parece caminhar para trás no céu, os processos mentais desaceleram e a comunicação exige mais atenção. “Mercúrio retrógrado não é um inimigo, e sim um convite para olhar com mais calma para aquilo que estamos comunicando e construindo”, destaca.

O trânsito começa em Sagitário, signo da expansão, da fé e da busca por sentido. Nessa fase inicial, antigas convicções e planos de longo prazo podem ser questionados, enquanto a pressa em afirmar certezas pode gerar ruídos e mal-entendidos. Já a partir de 19 de novembro, quando o planeta retorna a Escorpião, o foco muda completamente: o silêncio, a escuta e a profundidade emocional ganham protagonismo. É um período ideal para revisitar sentimentos, entender o que foi silenciado e permitir reconciliações internas e externas.

Embora o fenômeno dure oficialmente até o fim do mês, seus efeitos se estendem. A chamada zona de sombra, que vai de 21 de outubro a 17 de dezembro, amplia o campo de influência do trânsito, tornando as semanas anteriores e posteriores igualmente propícias a ajustes e reavaliações.

Nesse ciclo, a pressa é contraproducente. O Astrolink sugere usar o período para revisar contratos, corrigir erros, retomar projetos parados e refletir sobre as palavras antes de agir. Em vez de forçar o andamento das coisas, o momento favorece o reposicionamento estratégico — uma pausa que prepara para o avanço.

À medida que 2025 se despede, Mercúrio retrógrado atua como um espelho simbólico. Ele lembra que cada pausa carrega potência e que o verdadeiro progresso nasce do entendimento do que precisa ser refeito. Novembro, portanto, não é um mês de bloqueio, mas de lapidação: um intervalo necessário para entrar em 2026 com mais clareza, propósito e coerência.

