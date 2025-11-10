Wagner Moura fala sobre 'O Agente Secreto' e a corrida pelo Oscar

Soteropolitano, Wagner Moura é reconhecido por suas atuações em filmes e séries nacionais e internacionais, como o eterno Capitão Nascimento, de Tropa de Elite. Recentemente, se destacou no filme "O agente secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho. - (crédito: Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1)

No domingo (9/11), Wagner Moura, que interpreta o personagem principal do longa dirigido por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto falou ao Fantástico sobre a estreia estrondosa do filme, a disputa por uma vaga no Oscar e os próximos projetos.

Sobre a campanha pela estatueta, Wagner contou que tem mantido contato com Walter Salles e Fernanda Torres. “Conversei, claro, com o Waltinho, com aquela sabedoria dele. Ele me orienta muito. Encontrei também a Nanda [Fernanda Torres], que é minha super amiga. O segredo é não ficar doente, viajar, falar do filme, encontrar as pessoas, ir aos festivais”, disse.

O ator também destacou o trabalho de outros nomes do elenco, como Tânia Maria, artesã que interpreta Dona Sebastiana e tem conquistado o público. Ao relembrar o prêmio de Melhor Ator conquistado em Cannes neste ano, Moura falou sobre a trajetória, do início nas novelas ao reconhecimento internacional: “Quando eu fazia novela, eu pensava: ‘Sou um ator brasileiro. Estou fazendo algo muito característico da nossa cultura’”, contou o baiano.

Wagner não deixou de mencionar o icônico Capitão Nascimento, um dos personagens mais marcantes de sua carreira. Segundo ele, Nascimento é um retrato profundamente brasileiro, realista e complexo. “Eu não tenho a verdade do filme. Posso dizer qual era minha intenção ao fazê-lo, mas a leitura que o público faz é legítima. Se quiserem ver como uma apologia à brutalidade policial, faz parte. Agora, normalizar 120 corpos no chão de uma cidade, isso é loucura”, disse o ator, em referência à megaoperação de 28 de outubro no Rio, que deixou 121 mortos.

Moura também revelou seu retorno aos palcos após 16 anos. Ele integra o elenco de Um Julgamento, clássico do teatro brasileiro adaptado para os dias atuais.

Além da peça e da campanha pelo Oscar, Wagner está envolvido no filme Last Night at the Lobster, ainda sem título em português, em que atuará e assinará a direção. “É o primeiro filme que vou dirigir nos Estados Unidos e também atuar. É um típico filme de Natal americano, mas com a minha visão. A mágica não vem do céu, vem das pessoas.”

O Agente Secreto estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (6/11). Mesmo com pouco tempo em cartaz, o longa já soma mais de dez prêmios, incluindo Melhor Ator e Melhor Direção no Festival de Cannes, um dos mais prestigiados do mundo.