Elymar Santos revela passado na Febem e sexo por dinheiro

Elymar Santos, cantor conhecido da MPB, surpreendeu ao relembrar históricas marcantes do seu passado, em que contou ter sido preso diversas vezes, e que já chegou a fazer sexo por dinheiro.
Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, o artista, hoje aos 73 anos, contou que foi criado apenas pela mãe, e que já foi encarcerado diversas vezes por ter sido um adolescente ‘rebelde’.
"Passei fome, mas não por causa da minhã mãe. Foi porque eu fui para vida. Dormia na rua, no banco de praça e fui preso multas vezes. Eu ficava com a galera da vadiagem. Eles iam preso e eu, menor de idade, ia junto", contou Elymaar Santos. "Eu ia preso e me soltava porque eu era menor de idade. Mas eu passei a maior parte da minha vida na Febem", relembrou.
"Necessidade"
Sem papas na língua, o artista ainda admitiu ter feito sexo em troca de dinheiro, mas justificou: "Por necessidade, fiz algumas coisas. Mas eu fazia se rolasse atração. Aí eu sairia [com a pessoa]. Não era uma condição. Eu não era michê. Eu era alguém que aceitava a ajuda das pessoas, que sabiam da minha situação ali. Eu vivi isso, sim, em curto tempo", disse.
