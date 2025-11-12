InícioColunistas#Mariana Morais
MC Daniel entra na Justiça contra advogado por causa de pensão alimentícia

Cantor alega ter recebido ofensas por parte do profissional nas redes sociais

MC Daniel entra na Justiça contra advogado por causa de pensão alimentícia - (crédito: Reprodução/Instagram)
MC Daniel entra na Justiça contra advogado por causa de pensão alimentícia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor MC Daniel acionou a Justiça para processar o advogado Leilson Sales Dourado, alegando ter sido alvo de ofensas e acusações infundadas nas redes sociais. 

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, MC Daniel afirma que o advogado utilizou seu perfil no Instagram para publicar conteúdos ofensivos, associando sua imagem a supostas negligências como pai.

O artista relata que se tornou alvo de ataques públicos após a circulação de boatos de que não estaria cumprindo com o pagamento da pensão alimentícia de forma adequada. Na petição, Daniel alega que Leilson aproveitou o burburinho nas redes sociais para fazer acusações "agressivas, inverídicas e maliciosas".

O advogado teria se referido a ele como “narcisista” e o acusado de agir para “que a mulher sinta que está numa situação ruim” e com o objetivo de “causar humilhação”. 

Para MC Daniel, o comportamento do réu foi "baixo, sorrateiro e intencional", com o objetivo de atacá-lo publicamente sem respaldo nos fatos. Ele também ressaltou que eventuais discussões sobre o valor da pensão estão sob análise da Justiça e, por isso, não caberia julgamento por parte de terceiros.

O cantor solicita que o advogado seja condenado ao pagamento de R$ 25 mil por danos morais. A ação segue em andamento.

 

Mariana Morais

Mariana Morais
12/11/2025 11:31
