MC Daniel entra na Justiça contra advogado por causa de pensão alimentícia - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor MC Daniel acionou a Justiça para processar o advogado Leilson Sales Dourado, alegando ter sido alvo de ofensas e acusações infundadas nas redes sociais.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, MC Daniel afirma que o advogado utilizou seu perfil no Instagram para publicar conteúdos ofensivos, associando sua imagem a supostas negligências como pai.

O artista relata que se tornou alvo de ataques públicos após a circulação de boatos de que não estaria cumprindo com o pagamento da pensão alimentícia de forma adequada. Na petição, Daniel alega que Leilson aproveitou o burburinho nas redes sociais para fazer acusações "agressivas, inverídicas e maliciosas".

O advogado teria se referido a ele como “narcisista” e o acusado de agir para “que a mulher sinta que está numa situação ruim” e com o objetivo de “causar humilhação”.

Para MC Daniel, o comportamento do réu foi "baixo, sorrateiro e intencional", com o objetivo de atacá-lo publicamente sem respaldo nos fatos. Ele também ressaltou que eventuais discussões sobre o valor da pensão estão sob análise da Justiça e, por isso, não caberia julgamento por parte de terceiros.

O cantor solicita que o advogado seja condenado ao pagamento de R$ 25 mil por danos morais. A ação segue em andamento.