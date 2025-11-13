Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (13/11)

13.11.25 - AS ALMAS DESENCAIXADAS



Data estelar: Lua míngua em Virgem.



É possível conceber que haja uma dimensão entre os mundos clássicos, o paraíso e o inferno, um lugar entre o bem e o mal, entre os vivos e os mortos, entre os salvos e os condenados à perdição, um lugar de glorioso e eterno renascimento, que pode, eventualmente, ser também um lugar de salvação, mas não que essa seja imprescindível.



É possível conceber que a esse lugar se dirijam todas as almas às quais a dialética binária entre o bem e o mal mortificou, todos os desencaixados que nunca encontraram identidade em nada que a cultura lhes ofereceu e que, ao contrário, amargaram o destino de se sentirem estranhos numa terra estranha, sem nunca encontrar familiaridade.



Essa dimensão existe, acolhe todas as almas desencaixadas para lhes brindar com renascimento eterno, porque são necessárias.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Nem sempre é possível expressar os bons sentimentos que circulam na alma, porque as convenções sociais não permitem ou mesmo porque as pessoas poderiam interpretar de forma distorcida tal expressão. Isso passa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Se os desentendimentos entre as pessoas resultassem em algo bom para o mundo, viveríamos uma época de prosperidade e bonança, mas é o contrário disso. Portanto, faça o possível para transcender os conflitos. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Evite deixar para depois o que poderia organizar agora mesmo, sem mais delongas. Evite permitir que seus anseios de experiências mais divertidas atrapalhem o bom andamento do que é possível fazer agora, de imediato.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Tenha em mente o que você pretende de verdade, sem mentir para sua própria alma tentando agir de forma pertinente. A sinceridade para com sua própria alma é fundamental nesta parte do caminho, para que tudo dê certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Os momentos íntimos brindam com alegria e esperança, porque se você depender do cenário e das circunstâncias, só encontrará perrengue. Procure preservar os bons relacionamentos com essas pessoas de qualidade. É isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Tudo que até agora estava emperrado e difícil, encontra neste momento uma fluidez que surpreende. Melhor não pensar demais no que provoca tal fluidez, mas a aproveitar para colocar todos os assuntos em dia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

É oportuno fazer manobras para sua alma se sentir mais segura e confiante, e se isso requer que você crie estratégias para melhorar sua vida financeira, que assim seja! Descubra o que é que deixa sua alma confiante.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11):

Atue com generosidade, ansiando o bem de todas as pessoas com que você entrar em contato, conhecidas e desconhecidas, irradie de seu coração os melhores sentimentos possíveis, faça isso sem chamar a atenção sobre você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Pense as coisas mais bonitas que conseguir imaginar e se dedique a amadurecer os bons sentimentos que surgirem do exercício, pois assim, sem você perceber nem ter tido a intenção, os relacionamentos melhoram.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Agora é um momento de sociabilidade, para a qual, talvez, sua alma não está completamente preparada, porque tem ojeriza de fazer contato sem verdadeira vontade, mas os resultados serão compensadores. Experimente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Ainda que seja tentador descansar e se despreocupar de tudo e de todos, este é um momento que recompensa a atividade produtiva, que pode muito bem ser executada com a alma leve, sem apego ao fruto das ações.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

O cenário pode não ser o que você esperava, mas é o que está disponível. O que importa mesmo, nesta parte do caminho, é sua atitude. Adotando uma atitude vitoriosa, você vai avançar bastante em suas pretensões.