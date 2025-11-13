Cauã Reymond se pronuncia sobre possível continuação de Avenida Brasil - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Cauã Reymond reagiu em torno dos rumores sobre uma continuação de Avenida Brasil (2012), novela das nove escrita por João Emanuel Carneiro, que possui estreia prevista para 2027, na Globo.

Ao jornalista Matheus Baldi, do programa Fofocalizando, do SBT, nesta última quarta-feira (12), o ator, que interpretou Jorginho, o protagonista da trama, enviou uma nota através de sua assessoria de imprensa, em que comentou sobre o assunto.

"Até o momento não recebeu nenhum convite oficial, mas está acompanhando as notícias pela internet, como todo mundo", destacou o jornalista. De acordo com rumores levantados, a presença de Adriana Esteves e Murilo Benício, que interpretaram os icônicos personagens Carminha e Tufão, estaria dada como confirmada na possível continuação de Avenida Brasil.

"Disse que é muito fã da novela, ama o texto do João Emanuel Carneiro, adora os personagens, mas acha que é um desafio enorme mexer em uma obra tão querida, mas está torcendo pelo projeto", finalizou Baldi, ao recitar a nota enviada por Cauã Reymond.

