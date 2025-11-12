Valve anuncia console de mesa, o Steam Machine, e outros lançamentos

Três novos equipamentos da Steam foram anunciados de surpresa e chegam no ínicio de 2026. - (crédito: Reprodução/Steam)

Em anúncio oficial, o Steam publicou, nesta quarta-feira (12/11), uma página em que mostra três dos seus projetos, incluindo uma nova versão do Steam Machine no seu console de mesa. Mais cedo este ano, rumores permearam a internet sobre um possível anúncio de um console de mesa da maior loja de jogos do mundo.

Steam Machine

O Steam Machine é o novo console da Valve. (foto: Reprodução/Steam)

O novo console da Valve, o Steam Machine, funciona utilizando o sistema operacional da empresa, o SteamOS, visto tanto na sua versão Big Picture da loja, quanto no Steam Deck. Diferente da primeira versão, o novo aparelho é bem mais compacto e conta agora com um led para indicar os status de ligado e sinalizar até a progressão do download. O equipamento vai permitir transmissão entre os equipamentos Steam, com o jogador podendo compartilhar seu título jogado no Machine, tanto no Steam Deck, quanto no Steam Frame.

O console conta com suporte para 4K e 16GB de RAM DDR5 + 8 GB de VRAM GDDR6, contando com duas diferentes versões com armazenamento 512GB e outro modelo com 2TB. As duas edições do console podem ter sua memória aumentada por meio de cartão SD.

Steam Frame

O Steam Frame é o novo headset VR da Valve. (foto: Reprodução/Steam)

O Steam Frame é um headset de realidade virtual, que também funciona como um computador, ou seja, você não vai precisar de um computador externo para rodar seus jogos. O próprio óculos já terá essa funcionalidade. O equipamento conta com uma Snapdragon 8 e 16GB de RAM, com duas edições, uma de 256GB e outra com 1TB de armazenamento. As duas edições do console podem ter sua memória aumentada através de cartão SD.

Além disso, ele vem com um adaptador sem fio que permitirá a transmissão da tela do óculos para outras telas. O kit do óculos ainda conta com um par de controles, chamados Steam Frame Controllers, que são rastreados no espaço pelo headset que tem todas as entradas para jogos de realidade virtual atuais. Ele também tem analógico direcional, A, B, Y, X, alavancas, gatilhos e botões superiores, ou seja todas as entradas de um controle tradicional.

A loja já deixou uma declaração pronta para os desenvolvedores que vão se arriscar no mundo da realidade virtual com seu novo equipamento, disponibilizando para os interessados um kit de desenvolvimento.

Steam Controller

O Steam Controller é o novo controle profissional da Valve. (foto: Reprodução/Steam)

Esse novo controle chega com um diferencial, com o Steam Controller Puck, basta você conectar para poder jogar, ele não vai funcionar apenas como um transmissor sem fio, mas também será uma base de carregamento, mas para quem prefere bluetooth ou USB o controle também tem.

O Steam Controller utiliza alavancas magnéticas com a tecnologia TMR, projetadas para uma resposta mais rápida. Os motores do controle serão capazes de produzir vibrações de alta definição, para uma experiência mais imersiva e precisa. O Grip Sense é uma novidade do periférico, capaz de ativar o giroscópio apenas com o toque, o jogador poderá segurar e soltar para ativar e desativar mira com giroscópio, e ele também será mapeável como qualquer outro botão.

Até mesmo para jogos de mouse e teclado o Steam Controller será compatível. Ele conta com Trackpads que garantem maior precisão e personalização até mesmo em jogos de tiro em primeira pessoa. O Steam Controller permite jogar os jogos favoritos de mouse e teclado. Com maior precisão e personalização, ele é uma alternativa para curtir jogos de tiro em primeira pessoa frenéticos.

Apesar do anúncio repentino, nenhum dos equipamentos Steam ainda tem data ou preço para ser lançado no mercado, mas eles chegam no início de 2026. O único equipamento da Valve que integra o mercado brasileiro é seu dispositivo portátil, o Steam Deck que tem especificações de computadores de última geração.








