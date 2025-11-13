Luana Piovani detona Suzane Richthofen: "Encosto e aborto"

Luana Piovani fez um desabafo nas redes sociais contra Suzane von Richthofen, que hoje vive em liberdade, cursa Direito e administra uma loja virtual de produtos artesanais - (crédito: Reprodução/Instagram)

A estreia de Tremembé, série do Prime Video protagonizada por Marina Ruy Barbosa, reacendeu nas redes sociais o nome de Suzane von Richthofen — condenada por planejar o assassinato dos pais em 2002. A produção reacendeu o interesse do público pela história e também provocou reações indignadas, inclusive da atriz Luana Piovani.

Na quarta-feira (12/11), Piovani usou o Instagram para expressar seu descontentamento com a exposição de Suzane. Em tom de revolta, chamou a ex-detenta de “encosto” e “aborto”, além de questionar como ela explicaria ao filho o crime cometido contra os próprios pais. “Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros. Fico pensando o que esse aborto vai dizer pro filho sobre os avós”, escreveu a atriz ao compartilhar um vídeo sobre a vida atual de Suzane fora da prisão.

Desde 2023, Suzane cumpre pena em regime aberto e tenta reconstruir sua rotina longe do presídio de Tremembé, em São Paulo. Em fevereiro do ano passado, ingressou no curso de Direito da Universidade São Francisco (USF), em Bragança Paulista.

Casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, ela abandonou o sobrenome Richthofen e passou a se apresentar como Suzane Louise Magnani Muniz. Nos últimos meses, voltou a movimentar as redes sociais com uma loja virtual de produtos artesanais, na qual vende chinelos que podem custar até R$ 150 o par.

A página do negócio já reúne mais de 100 mil seguidores. Em uma das publicações recentes, Suzane agradeceu o aumento nas encomendas e o apoio recebido. “Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp!”, escreveu. “O carinho e a procura têm sido tão grandes que ainda não consegui responder todo mundo. Mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas. Sou eu mesma que cuido de cada atendimento, com todo amor e atenção. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem comigo.”