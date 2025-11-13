Luana Piovani detona Suzane Richthofen: "Encosto e aborto"

A estreia de Tremembé, série do Prime Video protagonizada por Marina Ruy Barbosa, reacendeu nas redes sociais o nome de Suzane von Richthofen — condenada por planejar o assassinato dos pais em 2002. A produção reacendeu o interesse do público pela história e também provocou reações indignadas, inclusive da atriz Luana Piovani.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na quarta-feira (12/11), Piovani usou o Instagram para expressar seu descontentamento com a exposição de Suzane. Em tom de revolta, chamou a ex-detenta de “encosto” e “aborto”, além de questionar como ela explicaria ao filho o crime cometido contra os próprios pais. “Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros. Fico pensando o que esse aborto vai dizer pro filho sobre os avós”, escreveu a atriz ao compartilhar um vídeo sobre a vida atual de Suzane fora da prisão.
Desde 2023, Suzane cumpre pena em regime aberto e tenta reconstruir sua rotina longe do presídio de Tremembé, em São Paulo. Em fevereiro do ano passado, ingressou no curso de Direito da Universidade São Francisco (USF), em Bragança Paulista.
Casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, ela abandonou o sobrenome Richthofen e passou a se apresentar como Suzane Louise Magnani Muniz. Nos últimos meses, voltou a movimentar as redes sociais com uma loja virtual de produtos artesanais, na qual vende chinelos que podem custar até R$ 150 o par.
A página do negócio já reúne mais de 100 mil seguidores. Em uma das publicações recentes, Suzane agradeceu o aumento nas encomendas e o apoio recebido. “Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp!”, escreveu. “O carinho e a procura têm sido tão grandes que ainda não consegui responder todo mundo. Mas podem ter certeza: todas as mensagens serão respondidas. Sou eu mesma que cuido de cada atendimento, com todo amor e atenção. Obrigada de coração pela paciência, pela compreensão e por estarem comigo.”
Saiba Mais
- Diversão e Arte Netflix revela diário inédito de Eloá e amplia visão sobre o crime
- Diversão e Arte Adele se reinventa e integra elenco estrelado de filme
- Diversão e Arte Sony anuncia novo jogo, Horizon Steel Frontiers, ambientado no universo da Guerrilla Games
- Diversão e Arte Wanessa Camargo celebra 25 anos de carreira com ‘Metamorfose’
- Diversão e Arte Adiamento de GTA 6 vira assunto no parlamento polonês: "grande escândalo"
- Diversão e Arte Djavan lança “Improviso” e revela música recusada por Michael Jackson
- Diversão e Arte Cauã Reymond se pronuncia sobre possível continuação de Avenida Brasil
- Diversão e Arte Mariana Rios faz revelações sobre a reta final da gravidez: "Incomoda"
- Diversão e Arte Wanessa Camargo revela motivo que quase fez abandonar a carreira de cantora