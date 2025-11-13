Sony anuncia novo jogo ambientado no universo da Guerrilla Games

Novo jogo traz diversos elementos do mundo de Horizon, só que agora com uma experiência online incluida. - (crédito: Reprodução/NCSoft)

Começou nesta quarta-feira (12/11) a G-Star 2025 (Global Game Exhibition ou Exibição Global de Games) o principal evento coreano que reúne os fãs do nicho, sabendo disso, o estúdio da Sony, a Guerrilla Games em parceria com NCSOFT apresentou de surpresa o trailer de Horizon Steel Frontiers.

O novo jogo que se passa no mesmo universo dos jogos do PlayStation - Zero Dawn e Forbbiden West - o título esbanja ação trazendo a característica única da franquia com seus animais mecanizados, além de apresentar um sistema de combate em larga escala. O novo jogo será direcionado diretamente para o público mobile e do PC. O novo MMORPG é desenvolvido pela coreana NCSOFT em parceria com a própria Guerrilla Games, estúdio da Sony que criou tanto a franquia Horizon, quanto Killzone.

Novos horizontes

Sendo ambientado em Deadlands, as terras das máquinas caçadoras, Horizon Steel Frontiers combina a caçada da franquia Horizon com sistemas avançados de MMORPG, oferecendo um combate personalizável e liberdade total de exploração para os jogadores ao redor do mundo – uma experiência inédita dentro desse universo.

A NCSOFT lançou o site oficial de Horizon Steel Fronties, trazendo o trailer de anúncio e entrevistas com os desenvolvedores. O vídeo destaca o mundo do MMORPG, com muitas criaturas mecânicas e batalhas em larga escala. Em uma das entrevistas, Jan-Bart Van Beek, diretor de estúdio e de arte da Guerrilla, declarou que está bem animado com a parceria com a NCSOFT e por conseguir trazer a experiência de Horizon à vida. Já o CEO e CCO (Diretor de Criação) da NC, Taekjin Kim, e o Produtor Executivo da NC, Sunggu Lee, falaram sobre a visão criativa e as inspirações por trás do projeto em um vídeo especial que, além de contar com comentários dos desenvolvedores, traz 10 minutos de gameplay do título. Mais detalhes sobre serão revelados no site oficial.

Horizon Steel Frontiers ainda não tem uma data oficial para chegar, mas ele será lançado para PC e Mobile.