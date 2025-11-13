Mariana Rios faz revelações sobre a reta final da gravidez: "Incomoda" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Mariana Rios abriu o coração sobre a reta final da sua gestação, à espera de Palo, fruto do seu relacionamento com o economista Juca Diniz.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Quem, a atriz e apresentadora confessou que precisou realizar algumas mudanças na sua rotina alimentar para a gravidez. "Ajustei algumas coisas, sim. Evito comer tarde da noite e procuro fazer refeições menores e mais leves. Nada muito condimentado", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Incomoda"

"Tenho escutado meu corpo e percebido o que faz bem ou não. O refluxo incomoda, então adaptei a alimentação para ter mais conforto", explicou Mariana Rios. A famosa, por sua vez, ainda confessou se já teve um desejo inusitado que considerou difícil de ser realizado durante os meses da gestação.

"Nada muito fora do comum. Mas claro que no meio da noite já veio aquela vontade específica de uma fruta gelada ou de uma sobremesa. Ele sempre dá um jeitinho de resolver (risos). Mas nada exagerado", contou ela, que ressaltou, ainda, a parceria com o namorado, e todo suporte concedido por ele.

"O Juca tem sido um grande parceiro. Ele participa de tudo: dos exames, das conversas, dos medos, das alegrias. Ele me traz estabilidade emocional e carinho. Estar com alguém que te acolhe e te apoia faz toda a diferença. Ele me ajuda a viver a gestação com mais leveza e tranquilidade", elogiou Mariana Rios.

O post Mariana Rios faz revelações sobre a reta final da gravidez: "Incomoda" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.