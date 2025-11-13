João Gomes vence o Grammy Latino com o disco "Dominguinho"

O cantor pernambucano João Gomes venceu o primeiro Grammy Latino da carreira, na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. O projeto “Dominguinho”, gravado em parceria com Mestrinho e Jota.pê, foi o premiado nesta terça-feira (13/11).
“E agora?”, perguntou o cantor emocionado ao receber o prêmio. “Só tenho a dizer muito obrigado a toda turma de onde sou e agradecer a todo mundo que fez a gente chegar até aqui, porque a gente tem uma galera que nos ajuda e a gente tem um sonho no nosso coração"
Essa é a terceira vez consecutiva que João Gomes, de 23 anos, é indicado ao Grammy.
O álbum foi lançado em abril deste ano e contém a faixa “Beija Flor”, que foi apresentada pelo trio durante a cerimônia. No Instagram, os artistas agradeceram novamente e afirmaram que a vitória é “de quem acredita na força da música brasileira, de quem sente o som da sanfona no peito e se emociona com cada canção”.
Em 2023, João Gomes recebeu a primeira indicação ao Grammy com o disco “Raiz”, na categoria “Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa”. Em 2024, foi a vez de “De Norte a Sul”, com a mesma indicação.
