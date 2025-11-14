Notas Flamencas une música brasileira ao ritmo espanhol neste sábado

Com elenco formado por artistas de Brasília e repertório que adapta canções brasileiras ao ritmo flamenco, espetáculo Notas flamencas, no Espaço Cultural Alexandre Innecco, neste sábado (15/11), às 19h30, apresenta ritmo espanhol ao público brasiliense. “Elementos da cultura do nosso país também serão incorporados ao show, através da fusão de clássicos da música brasileira ao flamenco”, diz a bailaora, como são chamadas as bailarinas, Valéria Fraietta. Ingressos custam a partir de R$ 50 (meia-entrada).
Patricia Weingrill e Daniela Machado completam o trio que realiza números de diferentes estilos do flamenco. Canções brasileiras como As rosas não falam são inseridas pelos músicos Taís Guerino (cantora), Lucas Trigueiro (violonista) e Patrizia Veloso (percussão). “O show é uma oportunidade não apenas de conhecer um pouco dessa arte viva, como de se emocionar com a linguagem dos artistas. Mesmo aquele que jamais assistiu a um espetáculo flamenco é capaz de se conectar profundamente com o espetáculo”, garante Fraietta.
O flamenco, considerado patrimônio cultural da humanidade, teve origem na região da Andaluzia, na Espanha, mas se expandiu ao redor do mundo. Os elementos constitutivos dessa manifestação artística são o cante (canto), a dança (baile) e o toque (guitarra flamenca). Realizado pela segunda vez, o espetáculo Notas Flamencas tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla.
Serviço
Notas Flamencas
Neste sábado (15/11), às 19h30, no Espaço Cultural Alexandre Innecco (Asa Norte). Ingressos, disponíveis no Sympla, custam a partir de R$ 50.
*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel