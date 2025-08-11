Por que Fiuk alfinetou Fábio Jr. no Dia dos Pais? Entenda a crise! - (crédito: TV Globo/Instagram)

O último Dia dos Pais trouxe à tona, mais uma vez, o distanciamento entre Fábio Jr. e Fiuk, uma relação marcada por mágoas e episódios que, segundo pessoas próximas, nunca foram superados.

A data, celebrada no domingo (10/8), foi lembrada pelo cantor de 34 anos de forma inusitada: em vez de uma mensagem direta ao pai, Fiuk protagonizou uma campanha publicitária para uma empresa de transporte.

No vídeo, ele abre a porta de casa como se fosse receber Fábio Jr., mas é surpreendido pela chegada de sua guitarra. A narrativa, com tom irônico, fala sobre reencontros, relações difíceis e até “fugir do pai” — uma brincadeira que soou como recado velado.

Segundo o colunista Leo Dias, pai e filho não se falam desde 2023, embora a ruptura tenha se iniciado antes. A participação de Fiuk no "BBB 21" é apontada como um divisor de águas.

Fábio Jr. não teria aprovado a exposição da vida familiar, e a situação se agravou quando, ao deixar o reality, o cantor descobriu que teria de deixar o anexo onde morava na mansão do pai, em Alphaville.

A relação ainda teria sido abalada por conflitos com Fernanda Pascucci, esposa de Fábio há 14 anos, e por um episódio delicado: durante uma grave doença de Cristina Galvão, mãe de Fiuk, o artista teria pedido ajuda financeira ao pai para custear o tratamento, mas a solicitação foi negada.

Pouco tempo depois, Fiuk deixou de comparecer a eventos importantes, como o aniversário de 70 anos de Fábio Jr.

No início deste ano, o cantor voltou a falar publicamente sobre a relação, citando episódios de desvalorização: “Eu fazia show para 20, 30 mil pessoas e, quando eu chegava em casa, meu próprio pai me desvalidava na minha própria casa, fazia eu me sentir um nada”.

Ano passado, Fiuk também já tinha vindo a público para desabafar sobre o afastamento do pai. “Feliz Dia dos Pais para você que, mesmo ausente, deixou uma marca importante na minha vida... A sua ausência me faz falta todos os dias”, escreveu ele.