Morre aos 91 anos Ornella Vanoni, diva da canção popular italiana

Cantora fez sucesso nas décadas de 1960 e 1970 e vendeu mais de 50 milhões de álbuns

Nascida em 22 de setembro de 1934,
Nascida em 22 de setembro de 1934, "La Vanoni" foi uma das cantoras mais prolíficas da cena italiana - (crédito: AFP)

A cantora e atriz Ornella Vanoni, diva da canção popular italiana, morreu nesta sexta-feira (21), aos 91 anos, em sua residência em Milão, anunciaram autoridades e a imprensa local.

Nascida em 22 de setembro de 1934, "La Vanoni" foi uma das cantoras mais prolíficas da cena italiana. Ela alcançou seus maiores sucessos nas décadas de 1960 e 1970, com temas como "La Musica è Finita", "Eternità", "L'Appuntamento" e "Una Ragione di Più".

A artista morreu pouco antes das 23h locais, de parada cardíaca, informaram o jornal Corriere della Sera e a agência de notícias Agi. 

"Com o desaparecimento de Ornella Vanoni, a Itália perde uma de suas artistas mais originais e refinadas", declarou o ministro da Cultura, Alessandro Giuli. "Graças à sua voz única e ao seu talento interpretativo inigualável, ela marcou a história da música, do teatro e do espetáculo italianos."

Com mais de 50 milhões de álbuns vendidos, Ornella, uma diva tão cativante quanto extravagante, soube se cercar dos melhores artistas, em colaborações frutíferas: George Benson, Herbie Hancock, Franco Califano e Gino Paoli, com quem formou uma longa parceria, tanto artística quanto pessoal.

Por AFP
postado em 21/11/2025 23:56
