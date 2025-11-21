InícioDiversão e Arte
'Tremembé' 2ª temporada: o que ocorrerá com Suzane Richthofen e Elize Matsunaga

Série amplia a "prisão dos famosos" com Robinho e Thiago Brennand e acompanha a vida de Suzane e Elize fora do cárcere

Renovação mantém a direção de Vera Egito, agora explorando os desafios do regime aberto - (crédito: Reprodução / Prime Video )
O sucesso da primeira fase abriu caminho para a continuação de Tremembé, cuja nova temporada já foi anunciada, ainda sem data confirmada. O comunicado divulgado nesta sexta-feira (21/11) indica que a série avançará para os desdobramentos deixados em aberto e introduzirá figuras inéditas na “prisão dos famosos”, como o ex-jogador Robinho e o empresário Thiago Brennand — ambos condenados por estupro.

No centro da trama, Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, permanece como o principal eixo dramático da ala feminina. A primeira temporada termina quando ela é atacada e cai desacordada após ser atingida na cabeça. Apesar do suspense, a personagem sobrevive e retorna para a sequência dirigida por Vera Egito. 

A permanência de Suzane já era esperada, já que, na vida real, ela segue a vida em liberdade e mora em Águas de Lindóia (SP) com o marido e o filho, nascido em 2024. A segunda temporada se dedicará justamente ao recomeço dessa trajetória: depois de deixar a prisão em janeiro de 2023, após 20 anos detida, e ser transferida ao regime aberto, Suzane enfrentará o desafio central de ser aceita na vida fora do presídio.

Elize Matsunaga, vivida por Carol Garcia, também volta à narrativa. Libertada em 2022, após cumprir dez anos de pena e obter liberdade condicional, ela agora se reencontra com o mundo exterior e tenta construir uma nova rotina. A ficção acompanhará seu esforço para se adaptar ao regime aberto e se arriscar em uma nova profissão, semelhante ao seu caminho real ao trabalhar como motorista de aplicativo.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 21/11/2025 21:30
