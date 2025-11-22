Michelle Loreto deixa Globo após perder comando do 'Bem Estar'

Jornalista entrou para o programa em 2015 e assumiu o posto de apresentadora em 2019 - (crédito: Reprodução )

Michelle Loreto deixou a Globo após vinte anos. A jornalista revelou nas redes sociais que pediu demissão da emissora nesta sexta-feira, 21, em uma decisão que vem após ela sair do comando do Bem Estar, quadro especializado em saúde.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, ela justificou a decisão: "Chegou um momento em que a empresa segue por um caminho e eu sigo por outro. Visões e propostas diferentes, vontades diferentes".

"Nesse momento, o lugar que a empresa quer para mim não é o lugar onde eu quero estar, que eu me apaixonei e me especializei. São desejos opostos", completou.

Ela se refere ao jornalismo de saúde, área na qual se especializou ao longo de dez anos no Bem Estar. Ela entrou para o programa em 2015, quando ele ainda tinha um espaço próprio na grade, antes de tornar-se um quadro do Encontro. Ela assumiu o comando do Bem Estar em 2019.

Neste mês, porém, a Globo anunciou uma série de mudanças, e Michelle Loreto juntou-se ao time de repórteres de variedades da emissora. A ex-BBB e médica Thelma Assis ficou à frente do quadro no Encontro, enquanto a edição no É de Casa ficará por conta de Maria Beltrão.

"Sigo com o coração grato por todas as oportunidades que eu tive, tudo que fiz e tanta gente bacana que eu conheci", escreveu Michelle na legenda da publicação. "Saio com o coração leve para seguir uma nova jornada na minha carreira. Chegou a hora de abrir espaço para novos ciclos, novos projetos e novas conversas. Saúde, bem-estar e maternidade real continuam sendo a minha pauta."