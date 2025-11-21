InícioDiversão e Arte
Ethan Hawke, um dos favoritos ao Oscar, diz torcer por Wagner Moura

Favorito ao Oscar, Ethan Hawke diz que ficaria feliz com vitória de Wagner Moura por ‘O Agente Secreto’ e elogia talento do brasileiro

Ethan Hawke - (crédito: Getty Images via AFP)
Ethan Hawke - (crédito: Getty Images via AFP)

Ethan Hawke deixou claro que não existe qualquer disputa pessoal entre ele e Wagner Moura, apesar de ambos serem apontados como fortes candidatos ao Oscar de 2026. Em entrevista ao UOL, o ator norte-americano — que aparece entre os favoritos ao prêmio de melhor ator segundo a Variety — afirmou que ficaria genuinamente contente se o brasileiro levasse a estatueta. Aos 55 anos, Hawke fez questão de afastar qualquer narrativa de rivalidade: “Eu não gostaria de pegar o Oscar dele. Amo a sua atuação”, declarou.

A fala veio durante a divulgação de Blue Moon, novo projeto dirigido por Richard Linklater, cineasta com quem Hawke mantém uma longa parceria que inclui Boyhood (2014) e a trilogia Antes do Amanhecer (1995), Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-Noite (2013). Ao comentar o trabalho de Moura, o ator reforçou ser um admirador de longa data do brasileiro. 

Para ele, premiar o colega seria motivo de alegria, não de disputa. "Sabe, a competição nas artes é tão boba. Seria absolutamente maravilhoso, e eu amaria (se Wagner vencesse). Ele tem sido tão bom ator há muito tempo, e eu amaria que o público americano pudesse vê-lo e absorvê-lo. E, particularmente, eu odiaria ser visto competindo com ele", disse. 

Enquanto isso, Moura inicia um novo capítulo de sua temporada internacional. O Agente Secreto, filme que lhe rendeu o prêmio de melhor ator em Cannes, estreia em Nova York na próxima quarta-feira (26/11). Em 5 de dezembro, chega a Los Angeles e, no dia 17, ao circuito francês. No Brasil, a obra dirigida por Kleber Mendonça Filho ultrapassou nesta semana a marca de 700 mil espectadores e segue na corrida por uma possível indicação ao Oscar.

O filme acompanha um um ex-agente da ditadura militar, forçado a confrontar o passado ao se ver envolvido em uma trama de espionagem política que ecoa os dilemas contemporâneos do Brasil. A obra mistura suspense e crítica social, características já marcantes na carreira de Mendonça Filho.

Por Bianca Lucca
postado em 21/11/2025 21:11
