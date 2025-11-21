Ethan Hawke, um dos favoritos ao Oscar, diz torcer por Wagner Moura

Ethan Hawke deixou claro que não existe qualquer disputa pessoal entre ele e Wagner Moura, apesar de ambos serem apontados como fortes candidatos ao Oscar de 2026. Em entrevista ao UOL, o ator norte-americano — que aparece entre os favoritos ao prêmio de melhor ator segundo a Variety — afirmou que ficaria genuinamente contente se o brasileiro levasse a estatueta. Aos 55 anos, Hawke fez questão de afastar qualquer narrativa de rivalidade: “Eu não gostaria de pegar o Oscar dele. Amo a sua atuação”, declarou.

A fala veio durante a divulgação de Blue Moon, novo projeto dirigido por Richard Linklater, cineasta com quem Hawke mantém uma longa parceria que inclui Boyhood (2014) e a trilogia Antes do Amanhecer (1995), Antes do Pôr do Sol (2004) e Antes da Meia-Noite (2013). Ao comentar o trabalho de Moura, o ator reforçou ser um admirador de longa data do brasileiro.

Para ele, premiar o colega seria motivo de alegria, não de disputa. "Sabe, a competição nas artes é tão boba. Seria absolutamente maravilhoso, e eu amaria (se Wagner vencesse). Ele tem sido tão bom ator há muito tempo, e eu amaria que o público americano pudesse vê-lo e absorvê-lo. E, particularmente, eu odiaria ser visto competindo com ele", disse.

Enquanto isso, Moura inicia um novo capítulo de sua temporada internacional. O Agente Secreto, filme que lhe rendeu o prêmio de melhor ator em Cannes, estreia em Nova York na próxima quarta-feira (26/11). Em 5 de dezembro, chega a Los Angeles e, no dia 17, ao circuito francês. No Brasil, a obra dirigida por Kleber Mendonça Filho ultrapassou nesta semana a marca de 700 mil espectadores e segue na corrida por uma possível indicação ao Oscar.

O filme acompanha um um ex-agente da ditadura militar, forçado a confrontar o passado ao se ver envolvido em uma trama de espionagem política que ecoa os dilemas contemporâneos do Brasil. A obra mistura suspense e crítica social, características já marcantes na carreira de Mendonça Filho.