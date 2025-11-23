6 famosos brasileiros que têm diabetes e você não sabia





Você sabia que diversos famosos brasileiros possuem diabetes e convivem com a doença há anos? A diabetes é definida como uma doença crônica em que o organismo não produz insulina ou é incapaz de aplicar de maneira eficaz esse hormônio, que é responsável por promover o aproveitamento da glicose como energia em nosso corpo. Ela pode ser classificada como Tipo 1, Tipo 2, Gestacional ou Pré-diabetes..

De acordo com dados do Atlas do Diabetes 2021, divulgado pela Federação Internacional de Diabetes (IDF), o Brasil é o sexto país em incidência de diabetes no mundo. São cerca de 15,7 milhões de pessoas adultas que convivem com a doença.

No mundo dos famosos, diversas celebridades já foram diagnosticadas com a doença e falaram sobre o assunto nas redes sociais e em entrevistas. Abaixo, o Observatório dos Famosos listou 6 artistas brasileiros que possuem diabetes e provavelmente você não sabia. Confira:

José Loreto

O ator foi diagnosticado com diabetes tipo 1 quando tinha apenas 15 anos. Convivendo com a doença há mais de duas décadas, ele contou ao Gshow em 2018, como faz para controlar os níveis de glicose.

"Hoje eu meço minha glicose em todos os lugares. Qualquer lugar! E aplico insulina também, lógico, não tenho problema nenhum. Não tem que ter vergonha de nada. As pessoas tomam comprimido, as pessoas tomam insulina. Se cuidar abertamente, publicamente, é um jeito legal de conscientizar as pessoas", afirmou ele, que também tem cuidado redobrado com a alimentação e pratica atividades físicas.

Lívian Aragão

A filha de Renato Aragão descobriu que tinha diabetes tipo 1 em 2016. Através das redes sociais, a atriz comentou como é a convivência com a doença.

"Estou sempre me cuidando e indo ao médico. Não faço uso de insulina. Tá tudo sob controle e vida que segue", explicou a jovem, que em maio de 2021, falou sobre o assunto quando tomou sua primeira dose da vacina contra a Covid-19. "Pra quem não sabe, vacinei por estar no grupo de comorbidades com Diabetes Mellitus (herança genética que descobri em 2016, mas tenho acompanhamento médico e sou saudável, porém, precisamos cuidar, né?)", disse ela na época.

Ana Carolina

A cantora descobriu que tinha diabetes tipo 1 aos 16 anos. Desde então, ela convive com a doença. Ao Gshow, a artista comentou que busca levar uma vida saudável.

"Eu viajo com marmita, porque tudo leva leite, tem muita gordura. É uma doença que se você aprende a cuidar e controlar você leva uma vida normal. Faço exercícios todos os dias, não deixo o bonde descarrilar", explicou. "Temos que lutar para ter uma vida bacana. A gente não é menor que ninguém por isso. É muito fácil de controlar quando se tem atenção e amor por você.", acrescentou.

Drico Alves

O jovem ator, conhecido por atuar em novelas como Império, A Força do Querer e Pantanal, também convive com a diabetes. Durante live com Roger Turchetti, do canal Intervenção, ele comentou sobre o assunto. Na ocasião, Drico disse que ele mesmo aplica as insulinas e também prioriza os cuidados com a saúde.

"É uma doença que você tem que aprender a conviver com ela. Mantendo tudo controlado você vive uma vida muito boa e saudável. Não é uma doença que te atrapalha, mas que te ajuda na verdade. Você sabendo a conviver com ela você vive uma vida muito boa", afirmou o ator. "Pra mim na verdade não é uma doença, é uma condição", ressaltou Drico, que foi diagnosticado com diabetes aos 17 anos.

Paula Toller

A vocalista do Kid Abelha também é outra famosa que convive com a diabetes. Ela comentou sobre a doença silenciosa durante participação no programa Encontro.

"Eu passei a ser obrigada [a me regrar]. O que eu fazia antigamente porque gostava, sabia que era bom, passei a ter que fazer todo dia. Antes era dia sim, dia não. Mas é uma coisa boa, eu não vou contrariada. E também não faço a mesma coisa sempre, vou fazendo coisas diferentes", disse.

Na ocasião, ela comentou que o fato de se preparar para os shows ajuda a manter a boa forma em dia. "O exercício faz com que a glicose baixe. As pessoas pensam muito na beleza. Para cantar em um show, tem que ter energia, fôlego, uma aeróbica boa…. Ser bonita é consequência", disse.

Sérgio Reis

O cantor descobriu que tinha diabetes quando teve um acidente vascular cerebral (AVC), em 2002. Em entrevistas, o artista comentou que a partir disso, passou a encarar a vida de outra maneira.

"Eu descobri que tinha diabetes tipo 2 e procurei não ficar abalado, porque a partir desse diagnóstico devemos encarar uma nova vida.", declarou ele, que também leva um estilo de vida mais saudável. "Eu tenho esteira em casa, caminho durante 20 a 30 minutos por dia, e quando não uso esteira, eu caminho na rua", explicou.