InícioDiversão e Arte
AOS 81 ANOS

Morre o ator alemão Udo Kier, presente em 'O Agente Secreto' e 'Bacurau'

Também marcado pelos longas 'Carne para Frankestein' e 'Sangue para Drácula', ator teve a morte confirmada pelo marido, o artista visual Delbert McBride

Udo Kier esteve presente nos dois filmes do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho - (crédito: STEFANIE LOOS)
Udo Kier esteve presente nos dois filmes do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho - (crédito: STEFANIE LOOS)

Morreu, na noite deste domingo (23/11), o ator Udo Kier, aos 81 anos. Presente nos elencos dos longas Bacurau e O Agente Secreto, o alemão teve a morte divulgada pela revista Variety e confirmada pelo artista visual Delbert McBride, com quem Kier era casado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O ator esteve presente nos dois filmes do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho. Bacurau foi lançado em 2019, enquanto O Agente Secreto está em cartaz. Ainda não há informações sobre a causa da morte. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O alemão trabalhou junto de diferentes diretores internacionais. Exemplos são Paul Morrissey, Gus Van Sant, Lars von Trier e Charles Matton. 

Segundo destacou a Variety, as colaborações com o artista Andy Warhol são as de maior impacto entre os mais de 200 filmes que compõem o portfólio de Kier. Na década de 1970, por exemplo, ele interpretou Carne para Frankenstein e Sangue para Drácula, ambos dirigidos por  Paul Morrissey e produzidos por Warhol.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/11/2025 23:08
SIGA
x