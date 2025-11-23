Morre o ator alemão Udo Kier, presente em 'O Agente Secreto' e 'Bacurau'

Morreu, na noite deste domingo (23/11), o ator Udo Kier, aos 81 anos. Presente nos elencos dos longas Bacurau e O Agente Secreto, o alemão teve a morte divulgada pela revista Variety e confirmada pelo artista visual Delbert McBride, com quem Kier era casado.
O ator esteve presente nos dois filmes do cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho. Bacurau foi lançado em 2019, enquanto O Agente Secreto está em cartaz. Ainda não há informações sobre a causa da morte.
O alemão trabalhou junto de diferentes diretores internacionais. Exemplos são Paul Morrissey, Gus Van Sant, Lars von Trier e Charles Matton.
Segundo destacou a Variety, as colaborações com o artista Andy Warhol são as de maior impacto entre os mais de 200 filmes que compõem o portfólio de Kier. Na década de 1970, por exemplo, ele interpretou Carne para Frankenstein e Sangue para Drácula, ambos dirigidos por Paul Morrissey e produzidos por Warhol.
