Monique Alfradique revela segredos e fala sobre pressão estética

Monique Alfradique, no ar na novela Êta Mundo Melhor!, da Globo, abriu o jogo sobre os cuidados com a pele e a saúde. A atriz, de 39 anos, que é adepta dos exercícios físicos, contou que passou a fazer menos musculação para garantir um visual semelhante à época da trama.

"Intensifiquei o aeróbico. Naquela época, as mulheres até emagreciam, mas não tinha essa coisa da definição da mulher de hoje em dia", explicou a artista, em entrevista ao jornal Extra. Além disto, ela também têm se dedicado à prática de ioga. "Me ajuda a canalizar a ansiedade. É uma pausa nessa vida tão cheia de compromissos. É um momento meu", declarou.

Monique, por sua vez, detalhou como se blinda das pressões estéticas. "Hoje eu faço exercício praticamente para a minha mente. É o momento em que eu escuto audiolivro, estudo cena, fico comigo. Gosto de caminhar, escutar música… Acho que a gente está, aos poucos, se libertando desses padrões. A aceitação vem de dentro", disse.

Apesar das críticas, a ex-paquita afirmou que os aprendizados tiveram um ritmo lento. "A gente escuta julgamento o tempo inteiro, principalmente mulher. Pela aparência, pela forma como a gente se coloca. Então, tem que entender quem você é, seus desejos, onde você quer chegar. Pelo menos descobrir o que não quer, para colocar limites", explicou.





