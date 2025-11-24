Artista José Maciel reflete sobre povos e nações em exposição no Panteão

Obras de JosÃ© Maciel serÃ£o expostas na exposiÃ§Ã£o "RAÃZES â?? HeranÃ§as Visuais" na PraÃ§a Dos TrÃªs Poderes. - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o)

A exposição Raízes — Heranças visuais, do artista visual e advogado José Maciel, será inaugurada nesta sexta-feira (28/11), no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes. A exposição gratuita estará aberta para visitação de terça a sexta, das 9h às 18h, e sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h até o dia 1/2/2026.

Com curadoria de Danielle Athayde e Cláudio Pereira, a mostra reúne cerca de 50 obras do artista. Dentre elas, desenhos, pinturas, esculturas e objetos cenográficos. Por meio das obras, José Maciel propõe uma reflexão sobre as origens que formam os indivíduos e as nações, passando por temas como memória e identidade.

Raízes — Heranças visuais aborda o conceito das raízes para além da biologia. Na exposição, elas são também culturais e identitárias. Na abertura da exposição, também será realizado o lançamento de um catálogo que reúne as produções de Maciel, publicada pela editora Numa. A tiragem de 700 exemplares estará disponível nas livrarias de Brasília.

Serviço

Raízes — Heranças Visuais

Exposição de José Maciel. Abertura nesta de sexta-feira (28/11), no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves (Praça dos Três Poderes, Brasília). Visitação até 1º de fevereiro de 2026, de terça a sexta, das 9h às 18h, e sábado, domingo e feriados, das 9h às 17h, .Entrada gratuita.