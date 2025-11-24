Exposição de obras indígenas da Austrália e do Brasil chega à última semana

Exposição pelos 80 anos de relações entre Brasil e Austrália chega à última semana, no Memorial dos Povos Indígenas - (crédito: Gabriel Souto)

O Memorial dos Povos Indígenas recebe, até domingo (30/11), exposição que celebra 80 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Austrália. A mostra reúne 14 obras de artistas indígenas dos dois países, com visitação gratuita, que ocorre das 9h às 17h, de terça a domingo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Morre Ione Borges aos 73 anos, ícone da TV que marcou gerações

São 12 trabalhos australianos e dois brasileiros, a vídeo-arte Kuyen: lágrimas prateadas de retomada, de Juliana Silva, Potiguara, e a instalação Caboclos de concreto, de Azul Rodrigues, da etnia Payayá. Terras Ancestrais: um encontro de culturas originárias Brasil-Austrália é composta por sessão multimídia com depoimentos, histórias dos artistas e explicações das obras.

Leia também: Prince Belofá lança disco de estréia com referencias do rap e da MPB

Também integra a exposição uma boneca em madeira da artista Conceição Bugres, indígena sul-mato-grossense, que pertence ao acervo do memorial, selecionada por Azul Rodrigues e pela pesquisadora Sara Seilert.

Leia também: Pedro Lacerda lança foto-livro com eventos em regiões administrativas do DF

Terras ancestrais: um encontro de culturas originárias Brasil-Austrália é iniciativa da Embaixada da Austrália, com apoio do Memorial dos Povos Indígenas, do Ministérios dos Povos Indígenas e do Ministério das Relações Exteriores e participação da Agency, organização australiana sem fins lucrativos, que realiza atividades para aumentar a visibilidade de artistas, curadores e líderes culturais Aborígenes e das Ilhas do Estreito de Torres.





Serviço

Terras ancestrais: um encontro de culturas originárias Brasil-Austrália

Visitação até domingo (30/11), no Memorial dos Povos Indígenas, de terça a domingo, de 9h às 17h. Entrada franca.