Susana Werner revela por que abandonou a carreira de atriz no auge

Susana Werner, que ficou conhecida por ter feito trabalhos na Globo como atriz e apresentadora, está longe das telinhas há cerca de 18 anos. Apesar do sucesso e prestígio conquistado entre a década de 1990 e 2000, a atriz relembrou a época.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a influenciadora digital admitiu que, antes do seu casamento com o ex-goleiro Julio César, com quem selou a união em 2002, ela acreditou ter vivido uma realidade alternativa na TV.

"Na época, eu estava tão no auge… Fazia novela na Globo, apresentava programas na SporTV. Tinha dois contratos com a casa e ainda me colocaram para apresentar à tarde o Você Decide. Eu estava na televisão de manhã, à tarde e à noite. Foi quando conheci o Júlio César", relembrou Susana Werner. Apesar disto, a atriz afirmou que suas prioridades mudaram, e que não cogita seu retorno.

"Minha vida era puxada, mas muito gostosa. Hoje não sinto falta, acho que foi uma fase boa, mas não troco a vida que tenho. Tenho muita gana de empreender mais e mais, gosto", declarou ela.

