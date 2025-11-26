Cleiton Morais celebra o reencontro com Tobias em "Êta mundo melhor"

De volta à televisão com o carismático Tobias na novela Êta mundo melhor!, Cleiton Morais celebra a oportunidade de reencontrar um personagem que marcou sua carreira e a vida do público. "Esse personagem marcou um momento bonito da minha carreira, e poder trazê-lo de volta agora, mais maduro e com novas camadas, é um presente", compartilha, acreditando que o público também sente esse carinho, comparando a experiência a "reencontrar um velho amigo que fez parte de uma fase boa da vida".

O quase romance entre Tobias e Lauro (Marcelo Argenta), que deixou o público na expectativa no final da trama anterior, Êta mundo bom, de 2016, promete se desenvolver na atual. Cleiton adianta que o reencontro traz a chance de aprofundar a relação com mais verdade e naturalidade. "Não posso revelar muito, mas o público pode esperar emoção, leveza e, principalmente, representatividade", diz, destacando a relevância de mostrar o amor em todas as suas formas na tevê aberta, com respeito e sensibilidade.

A carreira do curitibano de 27 anos é marcada por papéis diversos, e um deles foi especialmente transformador: a Drag Queen no espetáculo DZI Croquetes, que ele define como um "divisor de águas". "É um exercício de entrega total, de libertação e de coragem", reflete. Para Cleiton, o papel representou a potência da arte em provocar, questionar padrões e celebrar a diversidade.

Marco geracional

Cleiton também relembrou o impacto de Andréas, personagem que interpretou em Malhação em 2008 e que se tornou um ícone na temporada que também revelou Sophie Charlotte, Nathalia Dill e Caio Castro. "Era muito novo e, de repente, estava em todos os lugares", recorda, com um sorriso. O papel abriu portas, deu visibilidade e ensinou sobre responsabilidade com o público. "Foi um personagem que marcou uma geração e que, ainda hoje, as pessoas lembram com carinho."

Antes da fama, Cleiton Morais teve uma vida dinâmica no esporte, como futebol e mais de 14 anos como lutador de Muay Thai. Essa bagagem influencia diretamente seu trabalho como ator. "O esporte me ensinou sobre foco, disciplina, superação e trabalho em equipe", explica. Ele compara a rotina de um ator à de um atleta, onde resistência, concentração e respeito pelo processo são essenciais.

Atualmente, Cleiton mantém uma rotina rigorosa de treinos, incluindo boxe e yoga, com o dia começando às 4h30. Para muitos, pode parecer intenso, mas para ele, é um ritual de equilíbrio. “É o meu jeito de cuidar da mente e do corpo. O treino me dá energia e clareza”, afirma. O ator vê a disciplina como um complemento à sensibilidade necessária para atuar: “é o mesmo controle, só que aplicado à emoção. Um alimenta o outro”.

Com uma trajetória que passa pelo teatro, personagens icônicos na televisão e, agora, um retorno triunfal, Cleiton Morais mantém os sonhos grandes. “Quero explorar o cinema, me desafiar em papéis que mexam comigo de verdade, talvez até dirigir no futuro”, revela.

Sua motivação é a busca constante por evolução e por histórias que inspirem, emocionem e deixem uma marca. “No fim, o que me move é isso: a busca constante por novos caminhos dentro da arte", conclui.



